李貞秀一語驚人「唯有中華人民共和國國籍」 林楚茵：不符資格就依法解職 11

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民眾黨6名新科立委今（3）日到立法院報到，其中具中配背景的李貞秀因國籍問題成外界焦點，然李在受訪時更脫口稱「唯有中華人民共和國國籍」，引發輿論譁然。對此，民進黨立委林楚茵痛批，李貞秀根本真心話藏不住，民眾黨最愛講「公開透明」，難道現在要帶頭挑戰中華民國法律紅線，堅持給李特權嗎？呼籲不符資格就該依法解職。

李貞秀今日受訪表示，她去年曾到中國申請放棄國籍，但2次都被公安局拒絕，就如陸委會主委邱垂正所言，沒有中配放棄中華人民共和國國籍成功過。她並強調，自己唯一效忠中華民國，從來沒有拿過中華人民共和國的護照，唯一僅有的一本就是中華民國護照。

廣告 廣告

對此，內政部重申，擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就（到）職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部表示，已於115年1月30日函請李貞秀確實依規定辦理，復於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室。另因其說明已向中國大陸辦理放棄國籍，今日再函請立法院秘書長協助提供已辦理之佐證資料。

林楚茵則表示，什麼叫「真心話藏不住？」李貞秀面對媒體詢問，脫口而出：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」讓她痛批，領中華民國薪水、當中華民國立委，結果一開口就暴露自己是中共代言人，連效忠哪一國都搞不清楚，這是「口誤」能輕輕帶過的嗎？

林楚茵批評，李貞秀稱自己回中國放棄國籍「不被受理」，不就正好證明李現在「仍持有中國國籍」？她認為，「中國公安局不幫你辦，那是妳跟中國政府的事，不是台灣法律要遷就的理由，更不要拿來情勒台灣人接受！」

林楚茵強調，要擔任中華民國公職，就是「只能擁有中華民國國籍」，這是法律問題，任何國籍都一樣，不會因為是中國人就法外開恩。她酸，民眾黨最愛講「公開透明」，難道現在要帶頭挑戰中華民國法律紅線，堅持給李貞秀特權嗎？呼籲不符資格就該依法解職，也請立法院和立法院長韓國瑜不要讓違法不符規定的人就職。

另外，邱垂正指出，雖然沒有人完成放棄中華人民共和國的國籍，但是依法要去努力放棄看看。同時，世界上有許多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等許多國家的憲法都不准國民放棄國籍。他說，若其國民要歸化中華民國，也無法放棄原國籍，依照《國籍法》規定，無法擔任我國公職。

邱垂正強調，《國籍法》並不是針對中國配偶，而是針對所有的國家，對所有國家都一視同仁，如果對中配有不同規定，對其他國家的國民是不公平的，這也是依法行政。

照片來源：民眾黨團提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

苗栗年度盛事火旁龍系列活動登場 余文忠盼驅晦氣、迎2026好運

規劃上半年會晤習近平 鄭麗文：回歸憲法我們也是中國人

【文章轉載請註明出處】