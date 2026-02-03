李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職

▲民眾黨新科立委李貞秀今（3）日宣示就職時，口誤說成了：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」引發輿論熱議。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣示就職時，卻口誤說成了：「我唯一只有中華人民共和國國籍！」引發輿論熱議。對此，民進黨立委林楚茵強調，若拿不出放棄國籍證明，立法院就應依法解職。

李貞秀今日受訪時秀出機票，稱她去年赴出生地衡南縣公安局出入境辦事處，申請放棄國籍，但是縣公安局完全不受理，不過自己沒有放棄，又再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理；李貞秀更不客氣反嗆，不然把文件轉給內政部，請內政部去放棄看看。

廣告 廣告

林楚茵表示，新會期報到，今天也迎來幾位新同事，自己身為學姊，要提醒民眾黨新科立委李貞秀：「要當立法者，請先學會守法！」她進一步說明，《國籍法》第20條規定，「就職前」必須放棄他國國籍，並於1年內取得證明文件。既然李貞秀早知道自己會遞補，不該拖到現在連壓線交作業都做不到。

林楚茵提到，內政部已經貼心把「退出中華人民共和國國籍申請表」送到李貞秀辦公室，動動手填表沒有很難！若拿不出放棄國籍證明，立法院就應依法解職。法律面前沒有特權，更沒有「擺爛」「裝傻」的空間！

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德民調重現「黃金交叉」！林濁水揭這件事：評價大翻案

賴清德重返上風！最新民調超驚人 她開嗆藍白：再擋變鑽石交叉

怕被「舔共」拖下水？盧秀燕低調訪美 他曝：鄭麗文淪中共月亮