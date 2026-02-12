李貞秀「雙重戶籍」延燒！梁文傑證實有漏洞：案例相當特殊

陸配立委李貞秀被爆在登記參選立委時仍擁有中國戶籍，「雙重戶籍」疑慮持續延燒。對此，陸委會副主委梁文傑表示，李貞秀的案例相當特殊，也凸顯現行制度在資格審查上確實存在漏洞。

梁文傑曝審查資格漏洞 將在年後建立跨機關審查機制

梁文傑表示，選務機關在審查參選資格時，並無跨機關資料可供比對。若參選人是由中國大陸人士轉換為台灣身分，現行審查僅確認是否持有中華民國身分證滿10年，但並不會進一步查核是否已完成註銷中國戶籍的程序。

廣告 廣告

因此，陸委會將在年後召集相關機關研議，建立跨機關審查機制，未來選務機關在審查資格時，須與陸委會及移民署共同會商個案情況，避免類似情形再度發生。梁文傑指出，《兩岸條例》規定取得身分證滿10年即可享有參選權，但對於如何參選、政治獻金及就職等細節並未明確規範，相關事項仍須回歸其他法律認定。

梁文傑提到，李貞秀雖然嘗試註銷中國戶籍，但中方卻不受理，甚至國台辦公開表示不會讓李註銷戶籍。梁文傑再指，從陸委會角度看來，是陸方在剝奪李擔任立委的權力，但因為立委是否解職屬立法院職權，「這個部分是我們行政機關無法做到的」。

李貞秀擁中國身分 梁文傑：最嚴格方式處理索資

梁文傑也提到，因為李貞秀擁有中國的身分，就有做為中國人的法律義務，不管是國安法還是情報工作法，都有要求她配合情報工作，配合國家安全工作的義務，「她身為台灣的立法委員，我很難相信中共的機關，不會要求她做出符合她法律義務的事情，有一句老話，『匹夫無罪，懷璧其罪』，如果她身上有什麼對方想要的機密等等，這反而會讓李貞秀左右為難，陷入法律上的困境」，強調陸委會未來將以最嚴格標準，來處理她的索資。

另外針對內政部要求李貞秀在13日前提供已辦理放棄中國籍的書面資料，梁文傑表示，內政部已依法寄送公文通知，雖李坦承收到但未拆閱，然而在法律上只要送達即具效力，後續將由內政部認定。

梁文傑強調，李貞秀案例前所未見，原則上若身分轉換程序未完成，等同尚未完全取得台灣身分。他舉例說明，就如同結婚多年但未辦理登記，實質上是夫妻，法律上卻不具效力。陸委會將進一步邀集專家學者研議，釐清此案在法律上的實質效力與認定方式。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

黎智英遭重判20年 陸委會示警：台灣人應以香港的慘痛經驗為戒

中國擬開放上海居民遊金馬 陸委會：不會視作恩惠

國台辦不讓李貞秀放棄國籍 陸委會：此舉是剝奪她在台灣當立委權利