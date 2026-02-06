李貞秀「1指標」功高震主？邱明玉提2事：民眾黨災難！

民眾黨中配李貞秀中國籍身分再爆爭議，綠委林楚茵直指李貞秀2025年才取得註銷戶籍證明，卻在2024年1月就進行立委選舉投票，違反兩岸人民關係條例，等於李貞秀從頭到尾沒資格擔任立委。對此，資深媒體人邱明玉分析民眾黨政治人物聲量，直指「李貞秀危險了」，前主席柯文哲最討厭功高震主，但「民眾黨等於李貞秀」一點好處都沒有，連柯文哲、黃國昌都要靠「蹭李貞秀」上新聞。

邱明玉在《台灣向前行》節目中分析，李貞秀在政治人物的聲量已經是第一名了，聲量已是28萬則、遠超過黃國昌的18萬則，李貞秀已成「民眾黨三本柱」的最大台柱了，柯文哲已經遠遠落後、只剩下13萬，而且在全國的政治人物排行，李貞秀也僅次於總統賴清德，成為第二名。

邱明玉直指，這對民眾黨一點好處都沒有，民眾黨所有新科立委開記者會，想要突顯優先法案「完全沒人報導」，就連黃國昌帶一千多人去行政法院也完全沒版面，而且黃國昌今天上的新聞「是他蹭李貞秀」，李貞秀真的是民眾黨的大災難，只要有她在的一天，李貞秀就等於民眾黨，民眾黨不會再有任何的新聞，就連包括柯文哲跟黃國昌，都還要落得到去蹭李貞秀的版面。





原文出處：李貞秀「1指標」功高震主？邱明玉舉2例分析：民眾黨大災難！

