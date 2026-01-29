李貞秀2月就職立委仍有中國籍 內政部：1年內提出放棄證明「沒解釋空間」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對創黨主席柯文哲提出的「立委二年條款」，民眾黨6席不分區立委將在2月初進行輪替。不過，其中一名遞補成員、陸配李貞秀尚未放棄中國國籍，引發爭議。對此，內政部今（29）日表示，公職人員須在就職時提出放棄國籍的聲明，並在一年之內放棄中華民國以外的國籍，沒有任何解釋的空間。

內政部今（29）日表示，公職人員須在就職時提出放棄國籍的聲明，並在一年之內放棄中華民國以外的國籍。（資料照）

李貞秀將在2月3日宣誓就職立委，然而陸委會主委邱垂正在專訪中透露，目前李還未放棄中國國籍。他也坦言，中國人士難以放棄中國國籍，目前還沒有半個人做到，但李貞秀還有一年的時間能申請，還是要去努力一下。

廣告 廣告

行政院今早召開會後記者會，內政部副部長董建次表示，內政部的立場一向非常清楚，依據《國籍法》的規定，公職人員須在就職時提出放棄國籍的聲明，並在一年之內放棄中華民國以外的國籍，沒有任何解釋的空間。

媒體追問，李貞秀在就職後一年內未放棄中國國籍，是否變相給她一年立委任期？行政院發言人李慧芝回應，由於李貞秀還未就職，目前得看她就職當下，是否有提出放棄國籍的聲明。

董建次說明，李貞秀尚未就職前就是一般國民，想要擁有不同國籍，國家依法是允許的，但如果她要服公職，就必須放棄中華民國以外的國籍，內政部待她就職後，才會追究她是否有在一年內完成放棄國籍這件事。

更多FTNN新聞網報導

劉書彬花35萬整修辦公室 柯文哲開罵浪費錢：有桌子坐就好

「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會

被控霸凌！前助理批「以折磨下屬為樂」 劉書彬喊：沒法一時說清楚

