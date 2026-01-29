李貞秀2/1遞補立委前要交申請棄籍證明 陸委會：申請不是用嘴巴說

陸委會發言人梁文傑說，「申請(放棄國籍)不是用嘴巴說」，內政部早已清楚函示，就職前應提出放棄國籍申請的相關證明文件。(記者陳志曲攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕中配李貞秀2月1日接任民眾黨不分區立委，將成為史上首名中配立委。對於李貞秀放棄中國籍問題，陸委會發言人梁文傑今(29)日強調，「申請(放棄國籍)不是用嘴巴說」，內政部早已清楚函示，就職前應提出放棄國籍申請的相關證明文件。

梁文傑今天於陸委會例行記者會說明，我國《國籍法》第20條明確規定，應於就職前提出撤銷外國國籍申請，就職一年內要處理完畢，至於撤銷外國國籍申請的提出方式，每個國家不相同，有各自規定。

梁文傑指出，中國放棄國籍申請的途徑有向中國戶籍所在地的公安局、出入境管理局提出申請，與向中國駐外使領館申請兩種。

梁文傑說，「申請不是用嘴巴說」，公務機關是要看你提出的申請文件，內政部早在2009年便已有清楚解釋，在就職之前就要提出申請，提出證明文件。

至於能否成功申請放棄中國籍，或申請需要耗時多久？梁文傑說，這是另一個問題，現在目前看起來，政府並未收到李貞秀的申請取消中國籍文件影本，至於接下來會怎麼發展，「因為她到現在都沒有提出申請文件，所以我也不知道就職要怎麼處理」，內政部解釋函文、國籍法規定很清楚，就職前就要提出申請，但目前都沒有。

針對媒體追問，若立法院2月同意李貞秀就職，是否有違法疑慮。梁文傑說，國籍法的主管機關為內政部，李貞秀能否就職，也並非陸委會權責範圍。

