李貞秀2/3就職立委國籍延燒！ 綠拋「拒索資」

民眾黨立法院黨團將在3日遞補6位不分區立委，包括具有中國籍配偶身分的李貞秀。（圖／東森新聞）





民眾黨立法院黨團將在3日遞補6位不分區立委，包括具有中國籍配偶身分的李貞秀。不過她的中國國籍爭議持續延燒，綠營認為李貞秀未來在質詢或索資恐怕會受到限制，而民眾黨立法院黨團主任陳智菡則批評執政黨是在霸凌抹紅。

記者vs.民眾黨主席黃國昌：「部會可以拒絕李貞秀索資嗎。」

民眾黨主席黃國昌一早現身黨中央與將接任不分區的新科立委們開會，經驗傳承的同時也討論新會期白營的優先法案，不過新成員李貞秀的中國國籍問題持續延燒。

民眾黨立院黨團主任陳智菡：「李貞秀已經按照台灣的規範，到中國這邊去申請放棄國籍，如果中選會是認定李貞秀是具有參政的資格，為什麼內政部說她沒有。」

民眾黨開嗆內政部。因為根據國籍法規定，若兼具我國以外國籍者，擔任公職時應於到職日起一年內，放棄該國國籍，並取得證明文件。知情官員也透露，在沒放棄中國國籍前，李貞秀未來若要向行政機關調閱資料，機關可不配合，質詢官員時，部會也可不回答。

立委（國）王鴻薇：「我覺得行政院在憲法的層次上，根本沒有辦法去選擇不接受質詢或不回答，那所以我不曉得行政院現在是不是真的要毀憲亂政到這樣的地步。」

立委（民）沈伯洋：「我認為尤其在國家機密的受守護上面，行政院應該有義務去保守機密。」

李貞秀國籍問題，新會期成為攻防焦點，不過看看中選會正式頒發當選證書，也被認為李貞秀國籍問題，卡在《國籍法》與《兩岸條例》的憲政法律矛盾中，而非朝野間的政治操作。

立委（民）吳思瑤：「要當台灣中華民國的立法委員，這麼簡單下載表格，填寫表格送出表格，大家來依法做事。」

首位中配立委進入國會，李貞秀國籍問題，本人一日不說明，爭議勢必如影隨形。

