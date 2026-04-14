李貞秀70天從政生涯畫句點 中選會函請立法院註銷立委名籍

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

李貞秀過去因深陷雙國籍爭議一度獲全黨力挺捍衛自身質詢權，如今卻因矢言風波遭開除黨籍。（圖／黃耀徵攝）

民眾黨中評會日前一致決議開除立委李貞秀黨籍，隨著黨籍遭除名，其不分區立委資格也將一併喪失。中選會昨（13）日表示，已接獲民眾黨函文，將依《公職人員選舉罷免法》第73條第2項規定，函請立法院註銷李貞秀立委資格。

李貞秀自2月3日就任立委以來，任期僅約70天，期間接連陷入雙重國籍爭議與發言風波。過去，她曾一度獲黨內力挺，捍衛其質詢權利，然而隨著爭議持續延燒，最終引發黨內反彈，遭開除黨籍，立委職務也隨之將畫下句點。

廣告 廣告

依現行法規，不分區及僑居國外國民立委於就職後喪失所屬政黨黨籍，即自喪失黨籍之日起喪失其立委資格，由中央選舉委員會函請立法院註銷，其遺缺則由原政黨名單依序遞補。李貞秀原列民眾黨不分區名單第15位，後續遞補人選將由第16順位的許忠信遞補。

政界人士分析，民眾黨不分區立委名單今年初因「兩年條款」大幅洗牌，新任立委雖各自具專業背景，但曝光度有限。相較之下，李貞秀爭議不斷、頻頻引發媒體關注，聲量甚至長期蓋過黨內其他立委。隨著年底選舉腳步逼近，白營除了需面對選情壓力及藍白整合議題，亦須在創黨主席柯文哲涉入司法風波的情況下，重新凝聚支持者信心成為考驗之一。未來不分區立委能否扮演「母雞」角色，帶動整體選情，也將成為影響白營選情的重要變數，進一步牽動未來國會國、眾兩黨合作前景。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家直擊／江宏傑信義區「約會」小11歲女伴2小時 親密互動真相曝光

準時下班、午休睡覺會被念！「10大職場被白眼行為」 00後看完超委屈

不旅遊會死1／機票搶購潮業者喊別急！可觀望下半年 「這招」還能撿便宜