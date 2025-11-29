李連杰偕向太夫妻捐1209萬救災 古天樂取消海外活動

香港大埔宏福苑日前發生火災，截至28日晚間已有128人遇難，近兩百人失聯，對此，李連杰昨(28日)宣布和向華強、向太夫妻、朱李月華女士共捐出300萬港幣（約1209萬台幣）救助災民，容祖兒和阿Sa（蔡卓妍）、Angelababy（楊穎）也分別捐100萬港幣（約403萬台幣）給仁濟醫院，古天樂則是宣布取消東京動漫節活動。

據港媒報導，香港演藝人協會會長古天樂、胡子彤及張文傑原定12月5日到7日將出席在東京的動漫節活動，昨透過官方宣布，因大埔大火事件取消行程，「由於災情需要被高度重視及關注支持，因此需要修改原定日本之行」，並向已經購票要參加的粉絲道歉，「抱歉讓大家期待三位光臨，但希望大家能夠體諒香港目前的狀況。我們會替每一位受災情影響的人禱告。」

隨後古天樂、胡子彤及張文傑身穿黑衣拍影片，直言：「全香港市民包括我們都深感悲痛，這個沉重的時刻，我們實在沒辦法抱正常的心態出席這次的活動」，對此感到歉意，並希望逝者安息、傷者早日康復。

而李連杰昨透過微博，表示和向太夫婦、朱李月華女士共捐出300萬港幣（約1209萬台幣），希望可以盡棉薄之力；楊受成率英皇藝人合捐逾2000萬港幣（約8064萬台幣），旗下歌手李幸倪宣布捐出明年2/7、2/8兩場演唱會收益；原定11月30日舉行的「林曉培 X 鄧建明起勢搖滾演唱會」也宣布延期；梁朝偉、劉嘉玲則是向「公益金及時雨大埔火災援助基金」合捐200萬港幣（約806萬台幣），愛心不落人後。

