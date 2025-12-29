李連杰傳動刀換心臟首露面駁斥 曝後事「女兒拿電腦更新遺囑」

李連杰出面駁斥換心臟，曝女兒拿電腦更新遺囑。（資料圖／鄧博仁攝）

62歲武打巨星李連杰雖然淡出螢光幕，但今年開始積極經營社群，不時拍影片傳達人生哲理及分享家庭生活。未料，他鏡頭前的狀態越來越好，因此出現換心臟、換血的傳聞，對此，李連杰日前出面接受訪問，並直言「我心臟又沒病」。

李連杰日前接受陸媒《大河報》訪問，提到先前動手術時被傳說「換心臟」，他立刻露出震驚又無奈的表情，直言：「我心臟又沒病，我幹嘛要換了心臟」，並表示自己如果換了別人的心臟，「人家的父母怎麼想，人家的親戚朋友怎麼想」，所以依然抱持著「清者自清」的態度。

李連杰（右）出面駁斥換心臟。（圖／微博 大河報）

不僅如此，他也常被謠傳死訊，他則淡然面對，「我也是人，不像你想像的就是一個螢幕上的英雄，我年齡大了也會面對生老病死，我很坦然」。說到立遺囑一事，李連杰透露2000年在好萊塢發展時，經常被外國媒體詢問，大約從那時候就開始交代後事，家人也對此習以為常。

有趣的是，李連杰回憶4、5年前到尼泊爾，當時他與小女兒坐在房間裡，女兒就突然拿出電腦，並對他說：「你再重說一遍，最新的。」李連杰一開始還聽不懂意思，後來女兒才提示他是要幫忙更新遺囑，他則強調「我們就這麼公開談的，在我們家裡都很正常」。

而李連杰在訪問中頂著烏黑短髮、戴著黑框眼鏡，身穿全黑套裝，看起來氣色非常好，即使現已62歲，仍展現十足活力，引來網友留言讚嘆，「染頭髮感覺變好年輕」、「62歲本來也沒多老啊」、「開濾鏡還差不多，大家都愛美」、「練武術也是有些幫助吧，身體有在運動」。

