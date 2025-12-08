李連杰傳「換心回春」拍影片反擊 關濾鏡62歲真實樣貌曝

李連杰刻意關掉美肌濾鏡，回應外界各種質疑聲浪。(圖／微博)

62歲「功夫皇帝」李連杰，近來由於狀態回春，遭瘋傳移植已故少林武僧「秋風」的心臟，甚至被大陸知名娛樂評論家宋祖德質疑是「複製人」，面對來自各界的質疑，他拍攝影片高EQ回應，眼見輿論並未因此平息，他近日再次PO影片反擊謠言，還刻意關掉美肌濾鏡，以真實樣貌面對大眾。

影片中，李連杰身穿黑色V領上衣，戴著黑圓框眼鏡，盤腿坐在戶外，還關掉美肌特效，只見臉上佈滿皺紋，真實呈現62歲真實模樣，不過氣色相當好，講起話來中氣十足，面對外界質疑移植心臟回春，李連杰先是反問：「沒事的情況下去換個心臟，這個風險值不值得？只為了什麼？只為了年輕」，他強調不會冒太大風險去做這種事，對於遭質疑換血為了回春，他淡定回應：「如果只為了年輕，那不是拉皮更容易，做微調不是更好，這個是不是更有效、更普及」。

廣告 廣告

李連杰表示過去像秦始皇等帝王，想要達到長生不老，終究都沒有成功，不過隨著未來科技發展，活到150-300歲絕對不成問題，至於能否活到這般歲數，關鍵在於「心態是否健康快樂」，倘若活到300歲，但是心態不正常，活到這麼老也只是活受罪。

李連杰最後強調要年輕相當容易，「染個頭髮、化妝、加一點美顏，那就年輕了，太容易的事了」，影片曝光後，多數網友還是難以被說服，紛紛留言回應： 「解釋等於掩飾」、「本來可以無視，但是越來越荒謬，老李感覺沒招了」。

李連杰近來明顯回春，遭傳移植已故少林武僧「秋風」的心臟。(圖／中時資料照)

更多中時新聞網報導

羅志祥撇和經紀人祕密結婚生子

健保急性後期照護 延至6個月

林頤原北漂打拚10年 獲爸媽肯定落淚