李連杰傳「移植最帥武僧心臟續命」裸上半身闢謠網揪疑點

李連杰傳出接受換心手術後，整體狀態回春。（圖／微博）

62歲「功夫皇帝」李連杰近日現身公開場合，不僅氣色紅潤，還展現俐落身手大跳功夫舞，與先前被網友目擊到「面部消瘦、駝著身軀」現身機場的憔悴模樣，根本判若兩人，如今傳出能恢復絕佳狀態，是因為動了換心手術，捐贈者疑似是已故少林武僧「秋風」，隨著傳言甚囂塵上，李連杰主動發聲闢謠。

被譽為「少林最帥武僧」的秋風，演出《赴山海》爆紅，不過去年車禍逝世，得年21歲，沒想到遺體被家屬發現有縫合痕跡，遭疑器官被摘除，當時傳聞指出心臟捐給一位有名的功夫影星，碰巧的是差不多時間點，也就是今年8月，李連杰剛好住進醫院動手術，雖然表示是開刀切除腫瘤，不過網上瘋傳他就是受贈者，還爆出有陰謀論，掀起網友熱議。

廣告 廣告

為了避免遭越描越黑，李連杰拍攝影片闢謠，影片中他赤裸上半身在泳池邊暖身，還不忘展露拳腳功夫，接著便下水游泳，似乎要強調身上沒有任何開刀痕跡，證實並未接受心臟移植手術，接著強調：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩，雖然不認識這位朋友，也不希望用人家不幸的事情去炒作，有自己獨立的思考最重要」。

即便如此，許多網友依然覺得疑點重重，例如，李連杰拍武打片數十年，身體卻相當光滑，完全沒有任何疤痕存在，接著指出8月手術後，脖子上原本有一道傷疤，如今連一點痕跡都沒有，不禁質疑是修圖或穿著「人造皮」才敢現身拍片。

更多中時新聞網報導

MLB》G6先發G7關門 山本3勝奪世界大賽MVP

NBA》字母哥絕殺溜馬 紐基奇補籃氣走綠軍

世界盃資格賽》林書緯首列大名單 雲豹球員兵役掀波