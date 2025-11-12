李連杰再爆「注射年輕男血液」回春？中國恐怖黑科技瘋傳
娛樂中心／周希雯報導
62歲「功夫皇帝」李連杰曾被目擊蒼老模樣，日前再度現身竟大幅回春，更爆出「重獲新生」是因接受了已逝少林武僧「秋風」心臟移植，他隨即裸上身拍片證明胸口沒疤痕，結果反被揪出3部位疑似貼人工皮，「換器官」傳聞愈演愈烈。如今中國傳出，李連杰、洪金寶等人之所以突然逆齡，是因為他們注入年輕男子血液中的「微囊泡」，中國時事網紅「大宇拍案驚奇」也揭開背後恐怖真相，感嘆「富豪掌握的科技，和我們能看到的不一樣」。
大宇昨（11日）在直播提到，中國近期太多年輕人失蹤，「特別是未成年，很小很小都有」，抖音隨即流傳一種說法，年輕人血液裡有1種特殊成分「微囊泡」，雖然其他年齡段也有，但若把多位17到21歲男性的血液提煉出高濃度微囊泡，再配合功能蛋白輸入某人的血液裡，就能「容光煥發，甚至身體整個機能，包括這個男女之間的那種，都會變得年輕化」。傳言還稱，這種血液被許多富豪與權貴使用，甚至「在上海就有一個專門的血液製品廠，裡邊專門搞這個微囊泡」。
大宇表示，微囊泡在專業醫學領域裡被稱為「外泌體」，主要功能是幫助細胞之間「傳遞訊息、請求支援」，因此醫學界利用此特性讓「恢復肌膚的容光」，並向細胞傳遞「排除衰老、恢復年輕狀態」的訊號。雖然醫學界確實正在應用，但是否如傳言所稱「一輸血就逆齡」，他強調仍無法證實，「富豪掌握的科技，和我們普遍看到的科普是不一樣的，所以有些傳言，我們真的沒辦法驗證的真偽」，不過他拋出另一種說法，「他們(年輕男子)身上的零件可能被需要，用他們零件去做研究，這都是極為可信的。」相關內容目前都有待證實。
李連杰（右）一度傳出接受了已逝少林武僧「秋風」（左）心臟移植。（圖／翻攝微博）
