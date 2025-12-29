李連杰再駁換心臟謠言 坦言家人習慣被造謠離世

針對網路流傳「換心臟」、「換血」等健康傳聞，62歲武打巨星李連杰28日接受採訪時再度澄清，他直言：「我心臟又沒病，幹嘛要換了心臟」，並表示自己也是普通人，隨著年齡增長會面對生老病死，對此抱持坦然態度。

對於多年來頻繁遭到造謠離世的情況，李連杰透露家人早已習慣。 （圖／翻攝《大象新聞》）

《大象新聞》29日引述《大河報》消息，對於多年來頻繁遭到造謠離世的情況，李連杰透露家人早已習慣。他提到4、5年前赴尼泊爾時，小女兒曾拿著電腦對他說：「你再重說一遍最新的遺囑。」李連杰表示，家人對生死話題並不避諱，這樣公開討論在他們家中相當正常。

事實上，李連杰近期已多次回應相關傳聞。11月9日，他在個人帳號發布多支影片，展現精神飽滿、頭髮烏黑的狀態，舞蹈武術表演毫無壓力，與年初憔悴形象形成強烈對比，隨後卻引發「換心臟」謠言。李連杰隨即在微博發布光著上身游泳的影片，展示沒有疤痕的身體，被網友視為闢謠之舉。

12月7日，李連杰在一場直播中關閉美顏功能自證清白。他表示：「換這換那，不如換心態，想要年輕太簡單了，染個頭髮，化化妝拉個皮，加個美顏就年輕了。」影片中，他穿著黑色衣服、戴著黑框眼鏡，狀態良好。

針對換心臟傳聞，李連杰分析：「如果心臟沒事，沒事的情況下去換個心臟，這個風險不值得，也有排斥風險。」對於換血說法，他反問：「如果只為了年輕，那不是拉皮更容易？做微調不是更好？」

公開資料顯示，李連杰1963年4月26日生於北京市，祖籍遼寧省瀋陽市，現為新加坡籍演員、導演、製片人、武打演員。

