李連杰喊「我回來了」正式進軍TikTok！曬62歲驚人近況打臉傳聞

現年62歲的「功夫皇帝」李連杰，近年來頻頻因健康因素登上版面，就連和太太利智的婚姻生活也爆出觸礁傳聞，但本人鮮少出面回應。結果，李連杰近日宣布創立TikTok帳號，向各位粉絲宣傳一件大事，直呼：「我回來了！」只見他中氣十足、聲音飽滿，臉色身型健康硬朗，也悄悄打臉外界傳聞。

近日，李連杰悄悄在TikTok開設帳號，不斷透過短影音強調「我回來了！」還詢問大家是否知道真實的李連杰，並曝光李連杰私下可愛又逗趣的生活日常。

19日晚間，李連杰終於露面正式和大家打招呼，還特別放上台灣配音版本的電影《太極張三豐》、《霍元甲》經典對白作為開場，「唉！師傅老是說，練功是用來幫人的，這裡人人都會武功，那我們幫誰啊？」、「為什麼要習武，難道習武就是為了爭強鬥狠嗎？」

李連杰表示，「向我全世界的兄弟姐妹們說，我回來了！會在TikTok上成為你們的朋友！我從8歲開始習武，一直到現在，或許有50年之久，而且我還拍過40多部電影，我花了27年的時間，學習如何開心，如何訓練我的心靈！（指1998年皈依佛門）」

他興奮地說，未來將會推出新書，所以希望能多分享一些東西給大家，「我希望你能成為我的朋友，告訴我你的故事，告訴我你的夢想，你可以用短影音展現給我看，或者說給我聽。我希望建立一個功夫為主題的平台，去分享給每個人，我希望你能加入我們。」似乎正在籌備一項大計畫。

影片曝光後，各國網友紛紛留言，「歡迎傳奇回歸」、「中南海保鑣依然是最棒的電影」、「歡迎回來！師傅」、「我喜歡功夫，我熱愛武術」、「我童年最棒的英雄」、「歡迎來到TikTok」、「太棒了！我是你的超級粉絲」。更有粉絲開心表示：「很高興，你看起來很健康」。

