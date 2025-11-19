李連杰回春真相？他爆「嬰兒活體提取」：比器官移植殘忍

娛樂中心／張予柔報導



中國企業家王吉舟近日透過個人頻道「大老王真知」投下一顆重磅震撼彈。他直指近來多位知名人物包括李連杰、洪金寶等人外貌明顯「返老還童」，背後藏著一個比器官移植更隱晦、駭人的黑色產業鏈，透過胎兒幹細胞進行「換血」式治療。他痛批，這是利用貧困人口、侵害尊嚴的「人礦工廠」，其殘酷程度超過一般人想像。





王吉舟直指現在的回春現象，更符合幹細胞技術的結果。（圖／翻攝自 Youtube頻道《大老王真知》）

針對近期坊間流傳的「器官移植」說法，王吉舟指出，器官移植需要長時間的恢復期，「沒有個半年一載，他都緩不過來」。他強調，這些名人的狀態實在太戲劇化，更符合幹細胞技術的結果。他透露，過去幹細胞移植因排異反應等問題而受限，如今技術早已突破，不少國家都投入研究，但真正能快速支撐龐大需求的，只有擁有「大量樣本來源」的中國。這十幾年間，中國在這領域後來居上，並非技術優勢，而是因為「人礦多」樣本取得比其他國家容易。





李連杰（左）、洪金寶（右）兩人都陷入回春爭議。（圖／翻攝自抖音李連杰、洪金寶）

更令人震驚的是，這條黑鏈的核心操作模式是將貧困、邊緣地區的婦女帶往緬甸、柬埔寨等「法外地帶」，以各種手段快速讓她們懷孕，接著直接從胎兒身上提取幹細胞。他表示，傳統臍帶血活性有限，而胎兒幹細胞「一離開母體就開始下降」，因此黑鏈會以極殘忍方式「直接取材」。提取後的幹細胞經處理，成為權貴追求返老還童的「續命原料」。他更透露，有人做完療程後，外貌和精神狀態「幾周就煥然一新」、「幾個月像換了個人」。

王吉舟表示胎兒幹細胞是活性最強的，因此黑鏈會以極殘忍方式「直接取材」。（圖／翻攝自 Youtube頻道《大老王真知》）

王吉舟接著將這些情況與社會現象連結，質疑中國多年來大規模收集民眾血液、健康資料，又頻傳年輕人與兒童失蹤，甚至近年幼兒園頻繁驗血等事件，都與這種對「龐大樣本需求」形成詭異呼應。他痛斥，這種行為傷天害理，簡直是「把地獄拉上來了」。他呼籲，追求長生不老的權貴應「直面自己的衰老和死亡」，同時呼籲相關單位必須徹查這些黑暗產業鏈，否則將讓人類文明滑向深淵。他直言，這非單一案件，而是已具備「完整產業鏈」的龐大利益結構。



原文出處：李連杰返老還童背後真相？企業家爆中國「嬰兒活體提取」：比器官移植更殘忍

