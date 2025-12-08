李連杰回春被疑移植心臟、換血！本尊拍片闢謠

李連杰近日因被發現回春，而被質疑是否接受移植心臟，還有人好奇可能是換血。（圖／翻攝自李連杰微博）





62歲男星李連杰近日因被發現「狀態回春」，引發外界熱烈討論，甚至有人懷疑他是否接受心臟移植、換上號稱「最帥武僧」秋風的心臟，還有人猜測他可能透過換血保持年輕。對於各種傳聞，李連杰特地拍攝影片闢謠，並分享自己保持年輕外貌的方式。

事實上，李連杰在今年遭遇過一連串健康危機。早在8月時他便透露，於今年4月26日照鏡子時，發現頸部出現腫塊，前往醫院檢查後確認為良性腫瘤，雖然不具危險性，但他仍為求謹慎決定動手術切除。手術後他也曾公開躺在病床上的照片，並表示「最近又經歷了一次無常的試煉」，顯示當時身體狀況對他造成不小影響。

未料到了9月，李連杰再度分享自己曾三度與死神擦肩而過，並透露手術後還出現大小便失禁等併發症，可見當時他的身體狀態一度十分艱難。不過，在經過一段時間調養後，他近日公開露面，精神與外貌明顯改善，狀態大幅回升，這也使得部分網友開始對他的健康恢復速度產生疑問。

因為網路上開始流傳他「換心臟」的說法，李連杰先是拍攝影片，公開自己的游泳畫面，證明身體狀況良好，並指出胸口沒有開刀痕跡，反駁心臟移植的可能性。但仍有部分網友不相信，因此他日前再次拍片詳細解釋。

李連杰指出，如果心臟本身沒有問題，根本沒有必要承受心臟移植所伴隨的巨大風險，並直言：「只為年輕，誰會冒這麼大的風險，也有排斥風險，沒事還要換一個，這個基本上可以被排除。」

至於網路上還有人將疑似「換血」當作保持年輕的原因，李連杰也給出回應。他表示目前所謂換血技術是否合法仍有疑問，「再一個幹細胞是為了治病，還是只為年輕，如果只為了年輕，那不是拉皮更容易，做微調不是更好。」

李連杰最後也分享了自己「看起來變年輕」的原因。他指出大家總好奇他為何看起來年輕，並表示：「想年輕的多容易，你仔細想一想，觀察、獨立思考，染個頭髮、化化妝、加一點點美顏，那就年輕了，真的，太容易的事了。」

影片曝光後，引來大批網友議論紛紛，表示：「好心態更長壽」、「傑哥越來越超脫自我，宗師氣派啊」、「傑哥就該告那些造謠的人！他們太壞了！」、「生老病死是人類的絕症，誰也無法阻擋！只有佛菩薩有這個能力超越生死！」



