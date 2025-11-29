李連杰急捐千萬！向華強夫婦同行善舉曝光 古天樂道歉取消現身真相曝光

記者林宜君／台北報導

香港新界大埔宏福苑本週發生嚴重火災，災情持續擴大，引發全球華人圈關注。（圖／翻攝自Threads）

香港新界大埔宏福苑本週發生嚴重火災，災情持續擴大，引發全球華人圈關注。除了香港官方成立專案基金協助受災住戶，多位兩岸三地演藝圈名人也陸續伸出援手捐款，同時有藝人因心情沉重宣布取消公開活動，整個娛樂圈氣氛籠罩在哀悼之中。新界大埔宏福苑於本月26日爆發五級大火，火勢猛烈，造成128人罹難、超過79人受傷、約200多人失聯。這場重大災難成為香港主權移交以來死傷最慘重的大火之一，也促使各界投入物資與捐款支援。

廣告 廣告

李連杰與向華強夫婦、朱李月華女士啟動「有緣慈善基金」的緊急救援機制，共同捐出港幣300萬元。（圖／翻攝自向華強微博）

李連杰與向華強夫婦、朱李月華女士捐入香港政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，用於災民的緊急救助、生活物資補給與後續協助。（圖／翻攝自李連杰IG）

資深動作影星李連杰與向華強夫婦、朱李月華女士啟動「有緣慈善基金」的緊急救援機制，共同捐出港幣300萬元（約新台幣1209萬元），捐入香港政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，用於災民的緊急救助、生活物資補給與後續協助。基金公告指出：「李連杰痛心大埔宏福苑居民，透過『有緣慈善基金』捐款支持受災居民。」同時向消防、醫護及所有前線救難人員致敬。

古天樂取消宣傳行程，沉痛表示：「我實在沒辦法以正常的心態出席這次的活動。」（圖／翻攝自古天樂IG）

除捐款外，多項影視活動也因災情而做出調整。電影《九龍城寨之圍城》原本安排古天樂、胡子彤與張文傑前往東京動漫展宣傳，但團隊昨發布影片宣布取消行程，古天樂沉痛表示：「由於香港大埔發生嚴重火災，造成重大傷亡，全香港市民包括我們都深感悲痛。在這個沉重的時刻，我們實在沒辦法以正常的心態出席這次的活動。」並向影迷與相關單位致歉，也希望傷者平安康復、逝者安息。香港官方仍持續進行搜救與災後安置，社會各界也呼籲民眾共同支持受災家庭度過最艱難的時刻。

更多三立新聞網報導

天娛傳媒爆股票慘跌急缺錢！狂賣于朦朧周邊撈金 網怒：死了還不放過！

疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證

于朦朧墜樓不是意外？太子集團被爆器官交易與電詐 明星背後金主全曝光

于朦朧生前疑遭割耳畫面流出！控被逼簽約不簽就打 網轟：一群垃圾！

