李連杰才爆換心續命 為他再秀武功脫口：站不穩了！

62歲「功夫皇帝」李連杰先前陷入回春爭議，被爆接受已逝少林武僧「秋風」心臟移植、甚至在體內注射「少年血液」等黑科技，才令身體重回年輕人狀態。雖然他裸上身拍片澄清，卻被揪出疑似貼人工皮遮擋，讓他不忍關掉濾鏡闢謠「為了年輕（換心臟），誰會冒這麼大風險？」。儘管傳聞不斷，李連杰仍積極演藝工作，不僅進軍「國際版抖音」TikTok，還即將重返大銀幕，睽違15年再戰武俠片，以精湛演技、高絕武功力挺師弟吳京。





62歲中國動作巨星李連杰，出道已逾40年，曾因《黃飛鴻》、《霍元甲》等經典作品紅遍亞洲，有「功夫皇帝」之稱。（圖／翻攝自李連杰臉書）

中國動作巨星李連杰出道已逾40年，曾因《黃飛鴻》、《霍元甲》等經典作品紅遍亞洲，累積不少忠實影迷，有「功夫皇帝」之稱。他近年淡出演藝圈，鮮少公開露面，自從2020年參演《花木蘭》後便幾乎息影，2025年捲入「換器官風波」、動手術脫口「硬件返廠維修」，再度引發熱議。沒想到2026年他強勢回歸，睽違15年重返江湖再戰武俠片，參演袁和平執導、吳京監製的武俠巨作《鏢人：風起大漠》，與同門師弟吳京、香港男神謝霆鋒、金馬影后惠英紅、港片影帝梁家輝等多位大咖巨星同台飆演技，該片將於過年期間上映。





李連杰（左）重返大銀幕，以精湛演技、高絕武功力挺師弟吳京（右），與男神謝霆鋒、影后惠英紅、影帝梁家輝等大咖同台飆演技。（圖／翻攝自《鏢人：風起大漠》微博）

如今，李連杰重返大銀幕的原因曝光，早年與51歲中國演員吳京師出同門，2人結下深厚兄弟情；李連杰見到師弟吳京仍熱衷於武俠文化，霸氣相挺「你想做什麼，我就陪你做什麼。」，堅持親自上陣完成高強度的武打動作，還挑戰極度反差的角色，在顯赫高官與神祕彎刀俠客間切換，甚至與師弟吳京正面交鋒。

李連杰重返大銀幕，以精湛演技、高絕武功力挺師弟吳京，2人正面交鋒。（圖／翻攝自《鏢人：風起大漠》微博）

電影官方先前釋出拍攝花絮，李連杰拍完打戲後坦言「我也站不穩了」，吳京笑說「三個人加起來160歲 ，然後瘸著腿，還在打」。預告片中更是搶先曝光「名場面」，李連杰還原《英雄》經典劍法，出刀神速再現巔峰；吳京決戰謝霆鋒，熱血激戰時「空手入白刃」，赤手空拳接招；「實景」呈現沙漠馬戰，演員們直接策馬在詭譎莫測的大漠風沙中廝殺，飆速躲飛箭、對砍秀身手，相當刺激震撼。然而在武俠片退流行的時代，多位武打巨星再現昔日傳奇，影迷忍不住感嘆「這部電影可能是他們的封山之作，看一場少一場。」、「最後的武林盛宴」。

吳京（左圖左、右圖）決戰謝霆鋒（左圖右），熱血激戰時「空手入白刃」，赤手空拳接招。（圖／翻攝自《鏢人：風起大漠》微博）





