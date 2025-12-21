李連杰才被瘋傳回春！突被拍「1秒臉部全變」震撼外國人

娛樂中心／綜合報導

62歲「功夫皇帝」李連杰陷入回春爭議，被爆接受已逝少林武僧「秋風」心臟移植、甚至在體內注射「少年血液」等黑科技，才令身體重回年輕人狀態；雖然他立即裸上身拍片澄清，卻反被揪出疑似貼人工皮遮擋；令他不忍關掉濾鏡闢謠，「為了年輕（換心臟），誰會冒這麼大風險？」儘管傳聞不斷，李連杰仍積極開創人生新篇章，近期他不僅進軍「國際版抖音」TikTok、宣布重磅計劃，還當場展現「回春技術」，再度引發國際網友們熱議。

李連杰近期開通抖音帳號後，一連發出多則影片，不僅搭配英文字幕、說的也是英文，看起來有意打入國際社群市場。他先分享電影片段與私下生活的對比，神秘表示「你在螢幕上看到的只是我30%的一面。在這裡，我想向你展示真正的我」，接著穿上帥氣黑色套裝，以如今模樣現身宣告「我回來了」，整個人看上去氣勢十足。在最新影片中，李連杰更是套用AI技術在鏡頭前展示瞬間回春的效果，馬上切換回過去「功夫皇帝」精壯時光，最後再回到如今的模樣。

李連杰利用AI技術，從如今樣貌切換成當年「功夫皇帝」精壯模樣。（圖／翻攝「jetli」TikTok）

對此，李連杰中氣十足、用英文向大家打招呼，「我全世界的兄弟姐妹們，我回來了，想在TikTok 成為你的朋友、鄰居。」他憶起，從8歲習武至今已經50年，也拍過40年的電影，27年前皈依佛門後，「我學習到如何快樂、如何訓練我的心靈」，因此他即將推出新書，希望能把這些事情分享給大家。另外，李連杰也希望把該平台打造成專門分享功夫的社群，所以他喊話網友「告訴我你的故事、你的夢想，你可以透過拍短片，告訴我你是如何達成的，希望你能加入我。」可見正在籌備大計劃。

李連杰即將推出新書，也有意打造一個專門討論功夫的社群。（圖／翻攝「jetli」TikTok）

李連杰即將推出新書，也有意打造一個專門討論功夫的社群。（圖／翻攝「jetli」TikTok）

李連杰才開通帳號短短3天，就衝破14萬人追蹤，每則影片動輒都破百萬觀看量。不少國際網友也激動留言，「我最喜歡的電影明星！很高興在這裡見到你」、「很高興看到你氣色好多了」、「要哭了，從小就喜歡你」、「歡迎傳奇回歸了」、「李連傑！我的天哪，我的心臟受不了了」、「我從12歲就開始喜歡你，今年8月就42歲了」、「從我懂事起，你就是我螢幕上的英雄」、「師父，歡迎回來！我們都非常想念您」。





原文出處：李連杰才瘋傳換心續命！突被拍「1秒臉部全變」回春技術震撼外國人：天啊

