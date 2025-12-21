李連杰才被瘋傳回春！突被拍「1秒臉部全變」震撼外國人
娛樂中心／綜合報導
62歲「功夫皇帝」李連杰陷入回春爭議，被爆接受已逝少林武僧「秋風」心臟移植、甚至在體內注射「少年血液」等黑科技，才令身體重回年輕人狀態；雖然他立即裸上身拍片澄清，卻反被揪出疑似貼人工皮遮擋；令他不忍關掉濾鏡闢謠，「為了年輕（換心臟），誰會冒這麼大風險？」儘管傳聞不斷，李連杰仍積極開創人生新篇章，近期他不僅進軍「國際版抖音」TikTok、宣布重磅計劃，還當場展現「回春技術」，再度引發國際網友們熱議。
李連杰近期開通抖音帳號後，一連發出多則影片，不僅搭配英文字幕、說的也是英文，看起來有意打入國際社群市場。他先分享電影片段與私下生活的對比，神秘表示「你在螢幕上看到的只是我30%的一面。在這裡，我想向你展示真正的我」，接著穿上帥氣黑色套裝，以如今模樣現身宣告「我回來了」，整個人看上去氣勢十足。在最新影片中，李連杰更是套用AI技術在鏡頭前展示瞬間回春的效果，馬上切換回過去「功夫皇帝」精壯時光，最後再回到如今的模樣。
李連杰利用AI技術，從如今樣貌切換成當年「功夫皇帝」精壯模樣。（圖／翻攝「jetli」TikTok）
對此，李連杰中氣十足、用英文向大家打招呼，「我全世界的兄弟姐妹們，我回來了，想在TikTok 成為你的朋友、鄰居。」他憶起，從8歲習武至今已經50年，也拍過40年的電影，27年前皈依佛門後，「我學習到如何快樂、如何訓練我的心靈」，因此他即將推出新書，希望能把這些事情分享給大家。另外，李連杰也希望把該平台打造成專門分享功夫的社群，所以他喊話網友「告訴我你的故事、你的夢想，你可以透過拍短片，告訴我你是如何達成的，希望你能加入我。」可見正在籌備大計劃。
李連杰即將推出新書，也有意打造一個專門討論功夫的社群。（圖／翻攝「jetli」TikTok）
李連杰即將推出新書，也有意打造一個專門討論功夫的社群。（圖／翻攝「jetli」TikTok）
李連杰才開通帳號短短3天，就衝破14萬人追蹤，每則影片動輒都破百萬觀看量。不少國際網友也激動留言，「我最喜歡的電影明星！很高興在這裡見到你」、「很高興看到你氣色好多了」、「要哭了，從小就喜歡你」、「歡迎傳奇回歸了」、「李連傑！我的天哪，我的心臟受不了了」、「我從12歲就開始喜歡你，今年8月就42歲了」、「從我懂事起，你就是我螢幕上的英雄」、「師父，歡迎回來！我們都非常想念您」。
原文出處：李連杰才瘋傳換心續命！突被拍「1秒臉部全變」回春技術震撼外國人：天啊
更多民視新聞報導
陳都靈才瘋傳遭獻祭離世！新片驚見「牙齒離奇消失」網嚇壞
孫安佐「熱情獻吻孫鵬」畫面曝！狄鶯感動：最愛的兩個男人
北捷4死案…Joeman昔「開箱煙霧彈」被挖！網疑：誰都能買？
其他人也在看
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 76
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前 ・ 62
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 312
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 7
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 24
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 7
言承旭勾起大S回憶！掛流星項鍊全場哭了 想起當年「道明寺與杉菜」
F4成員言承旭、吳建豪、周渝民，昨（19日）晚攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦首場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。四面台設計搭配華麗舞台服裝與多首經典曲目輪番上陣，不僅喚醒粉絲青春記憶，也讓現場氣氛高潮不斷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 3 小時前 ・ 1
傑克布萊克40度高溫背野豬逃命 《大蟒蛇》荒謬動作戲讓人笑到抽筋
今年耶誕跨年冒險喜劇唯一選擇《大蟒蛇》即將在24日上映。改編自1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，導演湯姆葛米根從來就沒有想要正經對待這個IP，希望用一個充滿驚喜又刺激又好笑的角度玩轉這個故事。《大蟒蛇》敘述一群朋友人生被推向懸崖，為了完成兒時夢想，拼命想重拍出一部低成本恐怖電影「大蟒蛇」，結果事情全面失控，緊張與荒謬齊飛。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 8
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 41
立威廉罹癌4頁遺書交待後事 曝不讓妻女到院探視原因
立威廉以偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》等廣受觀眾熟知，近期傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。他19日在好友劉爾金的咖啡廳，談到治療癌症的心路歷程，直言最怕的就是無法陪伴女兒的成長，得知罹癌後寫下了長達4頁的遺書交代後事。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆
北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 14