李連杰是「複製人」？他疑：神態、聲音都不對

62歲影星李連杰因狀態回春，遭質疑是「複製人」。（圖／翻攝自李連杰微博）





近期網路瘋傳功夫影星李連杰可能是冒牌貨，原因是他近來在公開場合的精神狀態與氣色明顯變好，甚至也流傳他接受了少林最帥武僧「秋風」的心臟移植。中國娛樂評論人宋祖德也在社群平台發文質疑，鏡頭前的李連杰神態與聲音明顯不同，懷疑這位是用「科技與狠活」複製出來的。

中國娛樂評論人宋祖德日前在微博發文指出：「是不是科技狠活克隆出一個李某杰？神態、聲音都不對。」他質疑，現身公開場合的李連杰在談吐與舉止上顯得比過去更為輕浮、高調，與他印象中一向沉穩低調的李連杰判若兩人。宋祖德並呼籲警方介入查證，「假冒李出來大肆圈錢，太可怕了」，相關言論發布後在網路上掀起熱議。

宋祖德過去發文質疑螢幕前的李連杰是克隆人。（圖／翻攝自微博 紅盤先鋒）

今年62歲的李連杰，在8月才被拍到面容憔悴、插著氧氣管躺在病床上的畫面，然而，近期他在多場公開場合露面時，不僅動作靈活，氣色也明顯改善。網路上則出現傳聞，稱李連杰進行了心臟移植，捐贈者還是因車禍身亡、被封為「最帥武僧」的秋風，並以此解釋他「看起來變年輕」。

針對外界的「心臟移植」與「換心回春」等謠言，他親自拍攝上半身裸露的游泳影片，展示自己胸前無開刀痕跡。並且在影片中表示：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩」，並強調別執著不存在的事情，當下就是真實的，語氣透漏無奈之情。

然而，還是有部分網友不願相信，反而放大檢視他上半身裸露的影片，質疑其手臂似乎出現「穿假皮」般的不尋常痕跡。許多人在微博留言表示：「以前我覺得是風言風語，現在我覺得世界之大，什麼事都能做得出來」、「很多陰暗的地方都是你想不到的」、「李連杰變化太大了」、「以前覺得很多事天方夜譚，但在于朦朧事後，感覺不是空穴來風」。



