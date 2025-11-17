李連杰洪金寶爆換心、注射液體續命！70歲周潤發回春近照曝 網嚇傻

娛樂中心／綜合報導

近日中國許多名人都突然大回春、變年輕，如62歲李連杰、73歲洪金寶被網友質疑換了年輕人器官，甚至注射了神秘液體。如今70歲周潤發意外被巧遇，網友就發現其身體1變化，整個狀態回春不少，畫面曝光引起關注。

周潤發個性相當親民，尤其熱愛爬山運動、光顧平民餐廳，每次遇見網友要求合照也都是來者不拒，近日網友在香港的旅遊地區捕捉到周潤發身影，只見網友開心曬出跟周潤發的合照，直呼：「幸福了」，而鏡頭中周潤發笑容滿面負責掌鏡，看起來氣色極好。還有網友發現周潤發造型對比先前露面時有了些微變化，他將一頭白髮染成黑色，讓整體狀態看起來回春，讚他「越來越年輕」。

廣告 廣告

李連杰（左）、洪金寶（右）的健康狀況備受關注，洪金寶也被質疑是否和李連杰一樣入院換「設備」。（圖／翻攝自微博）

而近期網路上也流傳「李連杰與洪金寶因注入年輕男性血液中的微囊泡而變年輕」的說法，並指控背後可能涉及人體樣本被不當使用。中國時事網紅「大宇拍案驚奇」更透露，該做法是萃取17至21歲男性血液中的「小微囊泡」與「年輕蛋白」，注射後就能容光煥發，甚至身體整個機能，包括這個男女之間的那種，都會變得年輕化，透露這種技術被許多富豪與權貴使用，甚至「在上海就有一個專門的血液製品廠，裡邊專門搞這個微囊泡」。

更多三立新聞網報導

館長遭3元老員工毀滅爆料！網點名「這1人」陪伴10年：忠心的正常人

新婚一個月！Lulu辣穿高衩泳裝「神秘三角洲」全看光 1亮點掀熱議

胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的

廚房救星！她激推全聯「1款紙巾」厚實又吸油 一票婆媽使用就上癮

