李連杰為吳京重出江湖 網：「鏢人」恐成最後武林盛宴

電影「鏢人：風起大漠」近日官宣定檔2026年春節，多達30名的演員陣容引發全網熱議，登上熱搜。與此同時，電影官方也在短視頻平台陸續釋放演員相關物料，據悉，66歲的梁家輝、64歲的惠英紅、61歲的李連杰、44歲的謝霆鋒、50歲的張晉、50歲的吳京等在片中齊聚一堂，吳京甚至表示，「『鏢人』或是最後的武林盛宴」。

揚子晚報報導，在「鏢人」官方曝光的現場拍攝花絮中，李連杰在一場打戲結束踉蹌後感嘆「我也站不穩了」；張晉在進行劇烈打戲後略顯吃力；吳京更是表示，「三個人加起來160歲 ，然後瘸著腿，還在打」。

不少網友對於李連杰久違出現大銀幕相當期待，這次也是他在2011年推出古裝武俠片「龍門飛甲」後，相隔15年之久推出的新作。

其實，李連杰久違再參演古裝武俠片是全為一個人，就是師弟吳京。二人相識數十年，「鏢人」是他們首次合作武俠電影，二人在片中有不少打鬥場面。李連杰表示，「吳京也進入50歲的階段了，還充滿著武俠激情和熱情」，於是他對吳京說，「你想做什麼，我就陪你做什麼」。

有網友感慨表示，「這部電影應該是他們的關山之作了，以後再也看不到這樣的的電影了，請多珍惜吧」、「好想哭，都是小時候看過的武打明星」，更有網友表示，「他們在武俠片的黃金時代付出了所有青春，他們也不知道現在的武俠片還有沒有觀眾」，但「現在不做，什麽時候做呢？」

此外，張晉提到袁和平導演時說，「他叫我，什麽都不用問就可以過來」。張晉39歲時得到袁和平的推薦，出演了「一代宗師」中的馬三，更憑藉此角色獲得金像獎「最佳男配角」，張晉發表獲獎感言時特別感謝了三個人，第一個人就是「八爺袁和平」，如今再度合作，默契不減當年。

