李連杰為吳京重出江湖！《鏢人》定檔春節 網淚崩：恐成最後武林盛宴

功夫皇帝李連杰正式回歸！由袁和平執導、吳京監製的武俠巨作《鏢人：風起大漠》定檔2026年大年初一上映。這不僅是李連杰睽違15年再度挑戰古裝武俠片，更是他為了力挺師弟吳京的「圓夢之作」。隨著官方釋出高強度打鬥片段，這群平均年齡逾50歲的功夫巨星「拿命在打」的熱血模樣，讓影迷感嘆這或許是華語影壇「最後的武林盛宴」。

【情義相挺：李連杰時隔15年再披戰袍全為「他」】

自2011年《龍門飛甲》後，李連杰便深居簡出，甚至數度傳出身體狀況欠佳。然而，這回能讓61歲的他點頭「重出江湖」，全因對師弟吳京的一份承諾。看到50歲的吳京依舊對武俠文化保有純粹的熱忱，李連杰感性告白：「你想做什麼，我就陪你做什麼。」

這份橫跨數十年的同門情誼，促成了兩位動作巨星在《鏢人：風起大漠》中的首次武俠合體。面對高強度的武打動作，李連杰在花絮中雖曾感嘆「我也站不穩了」，卻依然堅持親自上陣，用行動守護華語武俠的最後榮光。

【三大必看亮點：錦衣彎刀與硬派「暴力美學」】

在「天下第一武指」袁和平的精雕細琢下，本片捨棄了浮誇的綠幕特效，回歸最真實的肉搏戰。以下是預告中瘋傳的三大必看武打亮點：

1.李連杰神還原「無名」氣場：他飾演的角色身著錦衣，出刀速度之快令對手窒息，讓老影迷瞬間夢回《英雄》巔峰時期。

2.吳京、謝霆鋒死命對決：吳京以雙錘力戰謝霆鋒的雙鐵鐧，兩人更展現了驚險的「空手入白刃」，實戰感爆表。

3.大漠實景馬戰：在漫天黃沙中，演員們親自策馬奔襲、翻滾對砍，呈現出極具震撼力的中式暴力美學。

【跨越世代的堅持：群星齊聚寫下江湖最終章】

這場盛會集結了謝霆鋒、惠英紅、梁家輝、張晉等頂尖陣容。在「鏢人」官方曝光的現場拍攝花絮中，李連杰在一場打戲結束踉蹌後感嘆「我也站不穩了」；張晉在進行劇烈打戲後略顯吃力；吳京更是表示，「三個人加起來160歲 ，然後瘸著腿，還在打」。

面對武俠片式微的現狀，網友們紛紛留言：「這部電影可能是他們的封山之作，看一場少一場。」這群陪伴我們長大的功夫明星，正用最後的青春，試圖在荒漠中再次燃起那團不滅的武俠火種。

