李連杰爆不只換心續命「還打少年血」回春！中國「暗黑1技術外流」
娛樂中心／巫旻璇報導
于朦朧墜樓事件疑點依舊未解，意外引出了「器官移植一條龍」、「換血返老還童」等各式陰謀論。近期不少中國藝人狀態明顯回升，包括李連杰、洪金寶等人，都被網友形容像「逆齡」般精神奕奕，甚至從重病中完全恢復，讓外界瘋傳他們可能透過「換血」保持年輕。更有中國網紅跳出來聲稱，相關技術是中國合法上市公司的項目，引發熱烈討論。不少網友除了質疑器官與血源從何而來，也提醒外出時務必留意孩童安全。
李連杰過去因病體弱，走路還需要人攙扶，如今卻恢復得相當良好，不僅臉色紅潤，整個人充滿活力，氣色與步態都與以往大相逕庭。（圖／翻攝自微博）
近來備受猜測的藝人中，李連杰是最受關注的一位。過去他因病體弱，走路還需要人攙扶，如今卻恢復得相當良好，不僅臉色紅潤，整個人充滿活力，氣色與步態都與以往大相逕庭。這些「反差」讓網路上流傳，他疑似接受了已故少林武僧「秋風」的心臟移植。
李連杰赤裸上身拍片，來證明自己胸口沒有手術痕跡，卻遭質疑手臂疑似有「穿假皮痕跡」。（圖／翻攝自微博）
雖然李連杰後來拍攝影片，以裸上半身方式強調自己沒有更換器官，但仍無法平息外界疑慮。有網友指出，影片中他的皮膚過於光滑、身上毫無毛髮與疤痕，對一位武打明星來說相當不尋常，甚至還被質疑有「假皮」痕跡。加上他近期頻頻拍攝動態影片，展示各種跳動、伸展動作，更加深了部分網友的猜想。除了李連杰，其他明星也被指狀態「突然回春」，像是洪金寶過去必須靠輪椅代步，最近看起來精神好轉，也能站立行走；演員倪萍原本走路不穩需要攙扶，這兩年竟能面色紅潤、甚至從事登山活動。
面對這些「回春現象」，中國網紅虞美人跳出來提出說法，聲稱外界所說的不是換血，而是萃取17至21歲男性血液中的「小微囊泡」與「年輕蛋白」，需要多名捐血者才能讓一人使用。她更強調這項技術來自奧地利、屬於合法專利企業，甚至透露自己已入手一家藥廠取得資源。
事件延燒後，網路上也出現更多憂慮聲音。有網友指出，近年中國失蹤人口顯著增加，懷疑可能與坊間傳聞的「換血」、「換器官」相關，更有網友分享「小孩失聯，多半是被拐走；成年人失蹤，背後恐怕更駭人。」並呼籲家長務必看好孩子，成年民眾外出也應提高警覺。不過，也有人指出，相關言論多半源自社群爆料與討論區推測，欠缺實質證據，部分內容恐為誇大甚至謠言。雖然網路議論紛紛，但也有一派認為李連杰狀態變好可能是調養得宜或形象管理成果，提醒網友要保持判斷、避免被未經證實的說法帶風向。
