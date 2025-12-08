李連杰爆挖人心臟續命！不忍了公開「回春3大祕訣」
娛樂中心／周孟漢報導
近年來中國「換心臟回春」的陰謀論瘋傳，其中62歲中國武打巨星李連杰，就被傳疑似接受了已故少林武僧「秋風」的心臟移植，甚至在體內注射「少年血液」等黑科技，讓身體重回年輕人狀態，雖然他事後裸上身拍片澄清，卻反被揪出疑似貼人工皮遮擋。對此，李連杰6日再度拍片回應，公開了自己變年輕的「3大秘訣」。
李連杰6日透過微博上傳影片，只見他把修圖功能關閉，並以汽車引擎舉例，「汽車有個發動機不好了，在那換發動機，電池不好了再換電池。如果心臟沒事，沒事的情況下去換個心臟，這個風險值不值得？只為了什麼呢？只為年輕，誰會冒這麼大風險，也有排斥風險，沒事還要換一個」，強調「這個基本上可以被排除」，駁斥了外界說他換心臟的謠言。
談起「換血」疑雲，李連杰反問「是為什麼要換血呢？是有疾病呢？還是只是為了年輕而換血？那這個科技到底合不合法呢？再一個，幹細胞是為了治病呢？還是只為年輕？如果只為了年輕，那不是拉皮，更容易，做微調不是更好？做微調不是更好？這個是不是更有效或者更普及？為了年輕做這麼多的功夫，花這麼多的力氣，目的是什麼？為什麼要年輕？」。
李連杰表示「這牽扯到一個根本問題」接著談起過去發表的書，透露裡面已經介紹了他25年到27年當中，怎麼去研究人類的話題，「就是我從哪裡來，我最後死了去哪裡，千年問題，就是要怎麼樣超越這個生死。最後書裡大概介紹了一下，就是說要超越的不是這個硬件，因為這個肉身，這是父母兩個細胞結合產生的，一旦兩個細胞產生了，它終有分開的時候。所以從古至今，不管是秦始皇還是哪個皇帝，長生不老都沒做到，所以硬件是幾乎不可能」。
不過李連杰也強調，「隨著科技的發展，將來活到150歲、300歲都有可能，但不管怎麼延長這個生命，最終的結局仍然是硬件會解體，所以超越生死的是什麼？你可以叫不同的單詞啦，spiritual啊、意識啊，細微身、靈魂，就超越的是那個東西，叫做精神世界的東西，軟件的東西不是硬件」。
李連杰認為，就算活到150歲、300歲，「如果硬件可以維持到那麼健康，關鍵是他快樂不快樂，自在不自在」；反之，如果活到150歲、300歲，心理和生理狀態卻保持在80歲、6、70歲，他則表示「那我情願不要那麼老了，還要拖到150歲、300歲，不是活受罪對吧？」，坦言自己早在34歲就在思考長壽的目的，「年輕要達到的目的是什麼？如果那個人沒有那個目的，那個年輕在他心目當中是不成立的」。
李連杰強調，多數人會覺得財富自由，才會快樂幸福，「但是如果你的精神世界不自由、不自在，你的快樂是有限的。如果你再老活到300歲，如果心態不好的話，真是活受罪，哈哈哈」，接著則回到外界質疑他變年輕一事，李連杰則笑回「我告訴你很，年輕的多容易啊。你仔細想一想，觀察、獨立思考、染個頭髮、化化妝，加一點點美顏，那就年輕啦，真的太容易的事了」。
