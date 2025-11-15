李連杰爆換心臟續命！「最新樣貌」小粉紅全愣住
娛樂中心／楊佩怡報導
62歲中國武打巨星李連杰有著「功夫皇帝」之稱，近年來雖然已淡出螢幕，日前卻因捲入「換器官風波」，再度引起網路話題。不少社群平台瘋傳驚悚傳聞，稱李連杰疑似接受少林武僧「秋風」的心臟移植，甚至全身貼有人造皮膚，看起來像「回春」一樣。雖然李連杰好友向華強太太陳嵐在直播中強調，李連杰是因頭髮染黑才看起來回春，不過他在最新影片中「幾乎0瑕疵」的樣貌再度讓小粉紅愣住了。
李連杰被爆換心臟回春後，親自拍片否認，卻遭網友抓包疑似貼滿人工皮。（圖／翻攝自微博）
李連杰在今年八月曾爆出健康危機，後來證實因腫瘤開刀住院。他過去多次對外坦言罹患甲亢多年，病況起伏，一度行動不便必須依賴輪椅，網路上也流傳著李連杰去年滿臉皺紋，看起來相當虛弱的畫面。然而，近期他再次出現在螢光幕前，卻像是年輕30歲一樣，不僅走路有風，講話更是中氣十足，因此網路上關於他「返廠維修」的玩笑話屢見不鮮。巧合的是，少林武僧秋風的車禍死亡也發生在同月，兩者時間點重疊，因此網路上開始傳出李連杰換心臟回春等各種陰謀論。針對外界盛傳他「換器官」的謠言，李連杰日前更親自拍片、上半身赤裸入鏡澄清，強調自己身體健康無恙，同時呼籲外界應具備獨立思考能力，不要以他人不幸事件作為炒作題材。
李連杰在最新的影片中，皮膚幾乎0瑕疵，再度讓網友深陷猜測之中。（圖／翻攝自小紅書）
雖然李連杰親上火線拍片否認傳聞，但他最新影片中的模樣，再度讓網友加深聯想空間。李連杰在影片中「聊當下」，他認為「當下」是不存在的，因為1分鐘有60秒，每一秒裡有多少0.0秒，所以當說出「當下」兩字，就已經不在同一個時間點上，「所以沒有這個當下，我們執著在相對的世界裡，永恆不變的事情是不存在的，因為萬物都在變化」，他呼籲大家「別執著」，更認為「因為做不到當下，所以才會強調當下」。
影片曝光後，網友除了對李連杰的一席話感到霧傻傻外，更關注的是李連杰他嬰兒般、幾乎0瑕疵的皮膚，「傑哥，告訴我咋變年輕啊啊啊啊啊」、「老李現在表情咋這麼誇張」、「有沒有一種小孩的感覺」、「感覺怪怪的」、「動作太誇張了」、「都不是原廠的」、「怎麼一下生龍活虎了啊」。
有網友對比昔日秋風（左）和李連杰（右）現在的走路姿勢，發現幾乎一模一樣。（圖／翻攝自微博）
