李連杰爆換走僧人心臟！裸身3褶皺超詭嚇瘋網

中國男星于朦朧墜樓案至今疑點重重，事件也讓有關「虐殺活摘器官」、「活人獻祭」、「器官移植續命」等離奇猜想甚囂塵上。62歲武打巨星、有「功夫皇帝」的李連杰，近來也捲入「換器官風波」。對於傳聞滿天飛，李連杰日前特別在中國社群平台上傳澄清影片，他脫掉上衣、裸身出鏡，疑似想展示自己胸口無疤痕，藉此讓「換心」傳聞不攻自破。豈料，影片曝光後遭網友揪出「這3部位」疑似貼滿人工皮，讓不少人覺得超毛。而先前談及「工具人」話題的短片也再度被翻出，李連杰當時在短片中竟然主動提到「1器官1肢體」，留言區也幾乎被有關「換器官」的言論灌爆。

李連杰11月1日在中國社群平台小紅書上傳「大尺度泳池裸身片」，他在影片中意有所指地說：「活在這個時代要有自己的分析，不要只跟著別人的輿論跑，要學會獨立思考」，被解讀是親自就「換心傳聞」作回應。

李連杰日前上傳裸身影片自清，肉身「3部位超詭褶皺」再掀議。（圖／翻攝自微博）





但影片流出卻遭不少網友質疑畫面模糊，甚至還有眼尖的網友發現他的脖頸、手臂以及腋下三個部位疑似全貼滿人工皮。更有網友質疑影片可能經過修圖處理，認為李連杰的皮膚在影片中過分光滑，還有人留言提到「怎麼沒有腋毛」、「身上連一點拍戲受傷的疤痕都沒有」、「身上皮膚衣都有褶皺了」。

李連杰遭質疑換僧人心臟續命，日前上傳裸身影片自清，3部位驚現「超詭褶皺」再掀議。（圖／翻攝自微博）





可見李連杰主動上傳裸身影片似乎沒能起到澄清效果，反倒讓「換器官續命」傳聞愈演愈烈。更有人挖出李連杰先前錄製的短片，內容談及「工具人」議題。他認為當代年輕人過度放大外界壓力，因而悲觀自嘲是「工具人」，但卻忽略自己本身才是主人，他提醒大家「每個人的手指指紋、眼睛都是獨特的」。但小粉紅幾乎全都大歪樓，留言區被「心臟是誰的」、「秋風」、「可是他才21歲」、「聽說心臟能儲存本人的意識跟記憶」、「真的跟以前的影片比起来年轻好多」、「因為原心臟主人才21歲啊」等言論洗版。

李連杰過去談及「工具人」話題，主動提到手指指紋、眼睛，留言區遭小粉紅洗版。（圖／翻攝自小紅書@李連杰）





李連杰（最右）遭影射是僧人秋風（中）和男星喬任梁（最左）的器官受贈者。（圖／翻攝自微博、翻攝自小紅書@李連杰）





根據了解，21歲的少林最帥武僧「秋風」邢中平，2024年遇高速公路車禍身亡，官方定調是交通事故，但網傳「秋風」的遺體返鄉時，被發現後背有超長的縫合刀口，質疑他生前遭強摘器官。事後有爆料指稱，心臟最終移植給一位知名功夫影星，李連杰則被影射是受贈者。而他除了被傳接受秋風的心臟移植外，有關他接受已故中國男星喬任梁器官的流言，也同樣流傳多時。

少林武僧「秋風」邢中平的經紀人也是杜強，他遺體運回村後被發現背後有一道口子。（圖／翻攝自微博）





