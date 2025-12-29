李連杰爆換「武僧心臟」回春！他正面開嗆：沒病幹嘛要換

娛樂中心／楊佩怡報導

近年來中國「換心臟回春」的陰謀論瘋傳，其中62歲中國武打巨星李連杰，就被傳疑似接受了已故少林武僧「秋風」的心臟移植，甚至在體內注射「少年血液」等黑科技，讓身體重回年輕人狀態，雖然他事後裸上身拍片澄清，卻反被揪出疑似貼人工皮遮擋。不過近日他則在中國節目專訪中，正面回應換心傳聞，他強調：「我心臟又沒病，幹嘛要換了心臟」。





李連杰爆換「武僧心臟」續命！他正面開嗆「沒病幹嘛要換」…下秒自認立好遺囑

李連杰61歲時被拍到白髮蒼蒼、臉上一堆皺紋，還開了刀，但隔了短短1年就恢復年輕，引發網友質疑是換血或換心臟。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

李連杰近日接受中國媒體的 專訪 ，關於健康問題，李連傑在專訪中表示：「我也是人，不像你想像的就是一個螢幕上的英雄，我年紀大了也會面對生老病死，我很坦然」。當被主持人問到「網上說你換心臟」，李連杰則立刻駁斥傳聞，並說道：「我心臟又沒病，幹嘛要換了心臟」。當被問到在網上發佈光著上身游泳的視頻，是不是在闢謠「換心臟」的傳聞？李連杰則說他原本相信輕者自清的說法，但卻沒想到少林寺的網紅秋風因交通意外離世，而他竟被冠上換人家心臟的名聲，他認為這對逝者不道義，「我在想的是人家的父母、親戚朋友怎麼想」。

李連杰爆換「武僧心臟」續命！他正面開嗆「沒病幹嘛要換」…下秒自認立好遺囑

李連杰日前上節目正面回應換心傳聞，他強調自己心臟沒病，沒有換心臟。（圖／翻攝自微博）

後來又有傳聞說他換血，或是和15年前狀態一樣變年輕了，突然又說李連杰死了，連追悼會都開了。對於經常被造謠去世一事，李連杰透露，平常和家人就不太避諱生死這一話題，因為2000年左右、他在好萊塢剛出名之時，國外媒體都會好奇他的私事，還會問他對死亡的看法、有沒有立遺囑等等，他直言：「四五年前我去尼泊爾，我和我的小女兒坐在房間裡，她拿著電腦對著我說，『你再重說一遍，最新的遺囑』。我們就是這麼公開談的，這在我們家裡都已經好」。

李連杰爆換「武僧心臟」續命！他正面開嗆「沒病幹嘛要換」…下秒自認立好遺囑

李連杰也曾拍片表示自己變年輕，是因為「染個頭髮、化化妝，加一點點美顏」。（圖／翻攝自微博）









原文出處：李連杰爆換「武僧心臟」續命！他正面開嗆「沒病幹嘛要換」…下秒自認立好遺囑

更多民視新聞報導

邊荷律正面開大V！彎腰猛炸「海溝黑線」10秒片曝光

李多慧衝台南買1美食！「上空挖大U」0偽裝排隊全被拍

修杰楷遭起訴「平安夜露臉了」！梧桐妹「解放上空」畫面曝

