李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯的舊貌強勢回歸，網路上竟瘋傳他換了少林最強武僧的心臟，甚至輸入年輕人的血液才得以逆生長。
面對外界愈來愈離譜的「換心換血」傳聞，李連杰特地關掉手機美顏特效面對鏡頭，親自澄清自己沒換心臟也沒換血。他笑稱想變年輕其實太容易了，請大家「仔細觀察並獨立思考」，回春根本不用換心換血，染個頭髮、化點妝，拍照時加一點點美顏濾鏡，看起來自然就像回春一樣，這根本是輕而易舉的事。
看更多：李連杰驚爆「換心復活」？自曝頸部硬塊吃藥無效「這部位」腫塊最危險
看透生死不求硬體長壽 快樂才是真諦
李連杰提到他花了25到27年研究人類生死議題，並寫成書：《超越生死》。他認為肉身只是父母細胞結合產生的「硬體」，終有毀壞分開的一天。從古至今像秦始皇等皇帝追求長生不老都失敗了，他深知這是自然規律，絕不會為了不切實際的傳聞去換心或換血。
李連杰強調自己所超越的是精神世界與靈魂，也就是「軟體」的部分。對他而言，年輕的目的不在於讓身體這個硬體維持到150歲或300歲，關鍵在於活得快不快樂、自不自在。只要心境轉變、生活充滿快樂，再透過簡單的外在打扮，自然就能顯得年輕有活力。
醫美、染髮適度無妨 心境轉變更顯年輕
台中大里開業醫師張進芳表示，追求看起來比實際年齡小是人之常情，像藝人林志穎年近50歲看起來只有30歲，就是著名的不老代表。雖然歲月難免在臉上留下痕跡，但不一定要動大手術，有時候透過打扮或心境的轉變，就能讓整個人煥然一新。
張進芳醫師建議，在許可範圍內可以尋求安全的醫美方式，例如找合格醫師打電波，或是拍照開美肌都是不錯的選擇。至於染髮，近年來像「郭董」郭台銘等人都為了健康不再染髮，而被許多粉絲心疼他憔悴，其實只要選用安全配方的染劑，不要過度頻繁地更換顏色或漂染，對身體的傷害其實還好，民眾無須過度恐慌。
看更多：多項臨床試驗證實！每天吃這顆數核桃血管逆齡10歲、降壞膽固醇、穩血脂
輸入年輕血液能回春？醫曝真相與風險
針對李連杰被傳「換血回春」，張進芳醫師指出，確實過去有科學研究顯示輸入年輕人的血，因血漿中含有生長因子、激素與荷爾蒙訊號等成分，可能有短暫讓人變年輕、精神變好的作用。
美國甚至有相關醫療機構提供此服務，但這種效果只有提高機能，並沒有外界想像中那麼神奇回春的效果，無法讓人從外觀上徹底返老還童。
張進芳醫師進一步示警，血液中的血球有代謝時間，紅血球壽命約3個月，白血球甚至只有1周，時間到就會代謝掉。且經常輸血有極大風險，身體多少會產生排斥作用，若太頻繁進行，免疫系統恐受太大刺激而引發嚴重問題，千萬別輕易嘗試。
真正抗老無捷徑 規律生活才是王道
張進芳醫師強調，雖然科學上換血可能短暫改善機能，但不可能讓60歲的人神奇地回到30歲的狀態。想要讓自己看起來比同齡人年輕，還是得靠長期的自我保養，沒有捷徑可走。
真正的抗老關鍵在於長期的健康管理，透過規律運動、克制的健康飲食以及良好的生活作息，才能真正從裡到外維持良好的身體機能，讓自己看起來精神奕奕，這才是最安全、最有效也最長久的保養之道。
看更多：哈佛證實：「做對1事」70歲長者也能返老還童！4招啟動大腦逆齡
◎ 圖片來源／翻攝自李連杰微博
◎ 諮詢專家／張進芳醫師
更多健康2.0報導
冬季味道更重！狐臭救星：手術、微波、肉毒優缺點一次看
你的縣市有帶狀疱疹疫苗補助？兼防失智、中風 白皮書推納入公費疫苗政策
台灣提前達WHO消除C肝目標！診斷率、治療率雙雙破九成 關鍵在這件事
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 88
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 15 小時前 ・ 16
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 35
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 113
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 21 小時前 ・ 122
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 16
家長注意！10歲童喝超商「1飲品」心跳破120急送醫 醫驚：嚴重會送命
超商零食、飲料五花八門，許多小學生放學後都會忍不住買幾樣來滿足口腹之慾，但需要注意的是，近日一名10歲男童，買了能量飲料來喝，卻雙手劇烈顫抖，心跳飆升到120下，醫師直言險些送命，喊話家長一定要注意。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 264
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 1 天前 ・ 337
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 11