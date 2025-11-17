李連杰被傳換心 洪金寶忽回春捲神秘液體陰謀論

〔記者林南谷／綜合報導〕影壇「功夫皇帝」李連杰不久前因狀態回春，捲入「換心」陰謀論，他隨後在泳池脫衣拍影片闢謠：「人言可畏，活在這個時代要有自己分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩。」

近日另一位香港巨星、73歲洪金寶竟也受到同樣質疑。港媒報導，洪金寶之前不時被目擊腳步蹣跚、坐輪椅出入公共場所，而且曾做過「通波仔」手術(正式醫學名稱「冠狀動脈介入治療術」(或稱球囊動脈成形術)，是一種治療心血管疾病的微創手術，目的是撐開因粥樣斑塊阻塞而收窄或閉塞的冠狀動脈，讓血液順暢流通)，以及患有糖尿病，狀態被指每況愈下。

不過洪金寶近來卻頻頻分享影片，只見他狀態回春，身手敏捷，因而也惹來陰謀論之說，不少網紅紛紛發文，揣測洪金寶與李連杰等藝人注射神秘液體，才讓身體回春。

然而也有人批評這些網紅為了流量，發布沒證據的揣測文章，甚至有粉絲呼籲洪金寶出面澄清，認為洪金寶應該效法李連杰，儘快對這些傳聞作出公開聲明以正視聽，澄清真相。

