李連杰被爆換心臟、換血！現身怒斥「我又沒病幹嘛換」 下秒認已立遺囑

娛樂中心／黃韻璇報導

62歲武打巨星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。昨（28）日最新採訪曝光，李連杰再度駁斥「換心臟」的傳聞，表示「我心臟又沒病，幹嘛要換了心臟」，並透露自己已經立遺囑。

據中國媒體《大河報》28日報導，李連杰受訪時談到生老病死，他表示，「我也是人，不像你想像的就是一個螢幕上的英雄，我年紀大了也會面對生老病死，我很坦然。」

昨（28）日最新採訪曝光，李連杰再度駁斥「換心臟」的傳聞。（圖／翻攝自微博）

對於自己經常被造謠去世一事，李連杰則說，他和家裡人都不太避諱生死這一話題，「家人已經習慣了」，並透露自己4、5年前去尼泊爾時，他和小女兒坐在房間裡，小女兒拿著電腦對他說「你再重說一遍，最新的遺囑」，李連杰直言，「我們就是這麼公開談的，這在我們家裡都都很正常」。

然而李連杰近來被指靠換血、換器官等手段回春，不過他本人拍片澄清，甚至打赤膊強調身上沒有手術痕跡，但仍有網友不願相信。這回受訪他再度回應此話題，強調「我心臟又沒病，幹嘛要換了心臟」。

