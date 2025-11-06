李連杰被爆「移植少林秋風心臟」！澄清影片反被抓包「人造皮真相」曝光

記者林宜君／台北報導

「功夫皇帝」李連杰再掀爭議！網路瘋傳他「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，不僅與「于朦朧案」被扯上關聯，澄清影片曝光後更遭部分網友放大畫面「抓包疑點」。李連杰雖親自現身澄清，仍難平輿論風波，真相與謠言交錯，成為網路焦點。

李連杰曾直言，外界說我病重，其實我很健康。（圖／翻攝自Threads）

近期社群上爆出震撼傳聞，稱因車禍喪命的少林武僧「秋風」捐出心臟，而接受移植的人竟是武打巨星李連杰。更誇張的是，謠言指出李連杰「全身覆蓋人造皮」，讓他能在鏡頭前看起來宛如重生。此說法與「于朦朧案」延燒同時發酵，短短幾日便登上微博熱搜，引發外界質疑與熱議。

李連杰先前接受採訪是否接受器官移植，李連杰沉默不語。（圖／翻攝自TikTok）

李連杰先前特地拍攝影片澄清，否認所有器官移植傳聞。李連杰穿著休閒T恤入鏡，隨著音樂節奏輕快起舞，臉上掛著笑容，看起來精神奕奕。李連杰在影片中直言：「外界說我病重，其實我很健康。」還分享多年來修心心得，表示「放下執念，心就會年輕」。他提到，過去為公益與基金會設定太多目標，導致心理壓力過大，「那個狀態會內耗，腦力的內耗比體力勞動多很多」。

謠言指出李連杰「全身覆蓋人造皮」，讓他能在鏡頭前看起來宛如重生。（圖／翻攝自Threads、TikTok）

李連杰說，自己學會與家人相處、靜下心對話，外界以為我病了、要死了，其實我在家非常快樂、自在。李連杰更強調現階段做事純粹是出於分享，而非名利，自由不代表無礙，大部分時間我很自由，有時也會卡住。然而，就在影片發布後，網友的「打臉行動」隨即展開。部分網友放大影片細節，指出李連杰「腋下完全無毛」、「脖子皺成這樣，身體卻很平滑」，甚至聲稱李連杰的手臂出現「穿假皮的痕跡」。還有人質疑：「長年拍動作戲的演員不可能全身無傷痕。」

網友放大影片細節，指出李連杰「腋下完全無毛」、「皮膚過於光滑」，甚至聲稱李連杰的手臂出現「貼人工皮膚的痕跡」。（圖／翻攝自Threads）

針對這些質疑，醫療專家出面解釋，李連杰皮膚看起來光滑，可能與燈光角度、影像濾鏡、拍攝修飾有關，至於「腋毛消失」，也可能出於個人修整或光線反射。雖有部分網友接受這種說法，但陰謀論派仍堅信「李連杰換心傳說是真的」，甚至有人聲稱有「內幕人士」爆料，讓謠言再度延燒。

