李連杰親揭「回春」秘訣 駁換心傳聞：誰會去冒這個險？

62歲國際武打巨星李連杰近年淡出螢光幕，但外界對他的關注從未減少。近期他多次以「回春」狀態現身，引發不少揣測，甚至有傳聞稱他接受來自車禍離世的「最帥武僧」秋風的心臟移植。對此，李連杰近日發布影片闢謠，並親自談到「變年輕的祕訣」，直呼：「太容易了。」

影片中，李連杰刻意關掉美顏濾鏡，讓眼角與額頭皺紋自然呈現。他表示，自己對外界臆測感到不解，強調不可能為了變年輕而更換原本健康的心臟，「誰會去冒這個險？」同時也指出換心手術存在排斥風險，認為這種傳聞「基本上可以被排除。」

他也談到坊間流傳的各種抗老技術，包括換血、幹細胞療程等，並質疑這些科技的合法性與可行性。他表示，如果真的想讓外表變得年輕，「拉皮、微調不是更簡單？」而且相關技術早已普及。

談及人生和衰老，李連杰分享自己的生死觀，認為即使不斷延長壽命，「硬件終究會解體」。在他看來，真正關鍵的是心態，而外在的年輕其實可以透過簡單方式達成，例如染髮、上妝、開美顏濾鏡，「那就年輕了，真的，太容易的事了。」

事實上，面對外界質疑他透過心臟移植變年輕，他過去甚至曾直接脫掉上衣，試圖證明自己身上沒有手術傷疤，但仍無法打消部分網友的猜疑。

