李連杰認了「當001號志願者」找年輕人幫忙！網驚：做實驗？

娛樂中心／綜合報導

62歲「功夫皇帝」李連杰陷入回春爭議，被爆接受已逝少林武僧「秋風」心臟移植、甚至在體內注射「少年血液」等黑科技，才令身體重回年輕人狀態；雖然他立即裸上身拍片澄清，卻反被揪出疑似貼人工皮遮擋，令傳聞愈演愈烈。對此，李連杰懶理外界傳聞、照常在社群PO片分享日常，近日又發聲提到要當001號志願者，結果眾人都關注在他的凍齡外型，甚至有人揶揄「我以為是身體返老還童實驗001號呢」。

李連杰7月創立小紅書帳號後，頻頻分享人生大道理或練武心得。近日他發出影片「今天起我是001號志願者」，談到中國功夫是一種具有生命力的文化，雖然他無法代表武術界，頂多只是1名志願者，但還是希望能推廣大家學習中國功夫、健身或太極。對此，李連杰希望能多找年輕人交流，探討如何透過網路去推廣中國功夫，「他們有很多新鮮主意」，不過他也笑說，「你不要預判我將會做你心目中的那個李連杰或武術，我可能會瘋狂亂跳，你都不知道我要幹嘛，我自己也不清楚」。

李連杰回春…認了要當「001號志願者」找年輕人幫忙！網驚：返老還童實驗？

李連杰希望能推廣中國功夫，因此希望多和年輕人聊聊、向他們請教。（圖／翻攝「李連杰」小紅書）

影片中，李連杰頂著一頭烏黑短髮、身穿簡約牛仔套裝，神采奕奕發表談話，看上去氣色紅潤、皮膚緊實光滑。雖然凍齡狀態深受讚賞，但也有中國網友直言，「哥，你看看你現在的表情跟語氣，你感覺到變成別人了嗎？」、「為什麼我看到現在的他有點害怕」、「我以為是身體返老還童實驗001號呢」、「口音不對，他是北京人，原來講話沒有東北腔」、「怎麼這麼多動作啊，感覺控制不住似的」、「感覺不是同一個靈魂，連性格也替換了」、「手和腿不聽使喚的感覺」。但也有人認為，「人家一直都是這種表情語氣，只是你一直活在他塑造的電影角色裡而已」。









