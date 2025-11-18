李連杰變年輕的代價？中國「人礦」供體產業化曝光：比器官買賣更邪惡

娛樂中心／綜合報導

中國著名企業家王吉舟近日透過其頻道「大老王真知」拋出了一顆極度震驚且令人憤怒的深水炸彈。他直指近期多位名人如李連杰、洪金寶等出現的明顯「返老還童」現象，背後隱藏著一條比器官買賣更為黑暗、更為駭人聽聞的「換血」（胎兒幹細胞提取注入）黑產業鏈。王吉舟痛斥，這是一個利用貧困地區無數「人礦」資源，為極少數權貴階層續命的邪惡服務，其對人性的踐踏已徹底刷新世人的道德底線。

名人「奇蹟」回春：非器官移植的血腥真相

廣告 廣告

針對李連杰、倪萍等公眾人物外貌突然變得特別年輕的熱潮，王吉舟首先駁斥了坊間流傳的「器官移植」說法。他解釋道，任何大型器官移植（如換肝換心）都需要漫長的適應期和緩衝期，「沒有個半年一載，他都緩不過來」，絕不可能像這些名人一樣在短短數月內迅速康復並重獲活力。他斷言，這種戲劇性的轉變，指向的正是技術已成熟的幹細胞移植。

李連杰面對輿論質疑，曾脫衣澄清沒有手術痕跡。（圖／翻攝自微博）

黑科技的煉獄：中國成為幹細胞「樣本」大國

幹細胞移植技術過去因排異性高、風險大而受限，但王吉舟指出，這十幾年來科技已實現突破，產業鏈已趨於成熟。然而，原本在該領域領先的日本、瑞士、烏克蘭等國，卻被中國大陸超越。

王吉舟尖銳地指出，原因就在於中國大陸在於「人礦多」，即擁有海量的供體「樣本」。相較於西方國家受限於法律和人數難以取得供體，中國大陸的優勢在於能提供「幹細胞要什麼樣有什麼樣的」資源，從而加速了這一產業的黑暗產業化。

「法外之地」的罪惡：胎兒幹細胞的獲取過程

王吉舟進一步揭露了這條產業鏈的極惡核心：將「貧困地區的邊緣地區的」婦女，帶到緬甸、柬埔寨等「法外之地」，透過「各種手段讓他們迅速懷孕」。

他指出，傳統的臍帶血幹細胞活性不如人意，現在他們更進一步，「直接從胎兒身上拿幹細胞」，因為「一離開娘胎之後他這個幹細胞就沒有那麼好的活性了」。

這種極其殘忍的方式，確保了極其龐大且配型多樣的幹細胞來源。王吉舟沉痛地表示，黑產鏈利用這些人，在「法外之地」不停提取幹細胞，進行所謂的「換血」，注入權貴體內。他形容：「據說幾個星期就換然一新，幾個月下來，這人就跟換了一個人一樣。」

中國網紅王吉舟近日透過其頻道「大老王真知」直指，近期多位名人如李連杰、洪金寶等出現的明顯「返老還童」現象，背後隱藏著一條比器官買賣更為黑暗、更為駭人聽聞的「換血」黑產業鏈。（圖／翻攝自大老真知·王吉舟揭密頻道）

人性崩壞：失蹤人口與大規模驗血的陰影

王吉舟也將此事件與社會現象聯繫起來，表達了深深的疑慮與憤怒。他提及中國多年來大量收集民眾血液與健康資料，以及社會上「這麼多年輕人啊孩子丟了失蹤了」卻難以尋回，加上近年幼兒園「大規模驗血」等現象，都與這種對「樣本」的龐大需求形成了不祥的勾連。

他坦言，這種行為已是「傷天害理」，不僅超越了弱肉強食的動物界規律，簡直是「把地獄拉上來了」，連地獄的惡鬼都會覺得這是「幼兒園小班」的罪行。他強烈呼籲，這已經暗示這個黑產業鏈已「產業化了」。

王吉舟的怒吼：直面衰老，嚴查黑暗

王吉舟最後向所有追求永生的權貴發出嚴厲警告：必須「直面自己的衰老和死亡」，任何試圖「逆反規律的人都會受到懲罰」。

他呼籲公眾提高警惕，同時籲請「相關的組織相關部門」和中國共產黨「能管得住他們」。他強調，面對這個牽涉龐大利益與權力的黑暗產業，「誰在上面當領導，都要查這個東西」，否則將導致整個人類文明的無法挽回的墜落。

網路回響：公眾的恐懼與憤怒

王吉舟的揭露在網路上引起了極大震動，網友的評論中充滿了對人性沉淪的集體恐懼與憤怒：「第一時間看到這些名人返老還童，我就想到換血和嬰兒幹細胞的事了。」、「廣東一些省份學校不經過家長同意就給學生抽血，細思極恐。」、「權貴們已是變成吃人的魔鬼了，裝都懶得偽裝了。」、「40年前女明星就流行到瑞士打羊胎盤素保持青春，現在是用真人胎兒，太殘忍恐怖！」、「臥槽.幾個月前有個大師說李連杰背後看見兩個小女孩..對上了！」、「明星高調展示效果，吸金強國準備大展鴻圖了」、、「知道為什麼禁槍了吧，這群權貴們為了自己的人身安全」、「已經爭奪身體了好自為之」。

更多三立新聞網報導

陪玩陪睡根本不夠！他揭娛樂圈潛規則：圈內大佬「噁心行徑」曝光

研究證實：別再熬夜！60到65歲是男性最艱困時期 這4件事越早做越好

醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」

面對中國威脅，日本全國挺首相！邱明玉嘆：藍白永遠學不來日本人的團結

