李連杰逆齡真相？蒙面網紅爆「柬埔寨生命科學園」駭人黑幕：抽嬰骨髓年撈千萬

[Newtalk新聞] 李連杰「返老還童」與多名明星外貌突然年輕化的討論近期在華人網路持續延燒，也引發外界質疑是否存在不為人知的逆齡技術。一名長期深入東南亞園區、以蒙面直播自保的反詐博主，近日曝光更令人震驚的說法，將矛頭指向柬埔寨的「生命科學園區」。





他強調，自己講述的內容「敢對天發誓」，並直指園區內的運作不僅限於電信詐騙，更涉及一條駭人的「小豬仔產業鏈」。博主稱，遭騙至當地的 40 歲以上女性常被迫做試管代孕，一次懷上兩到三胎。嬰兒出生後會被賣給園區內單位，成為提取「再生幹細胞」的來源。這名博主在影片中強調，他長期滲入東南亞園區拍攝反詐內容，為避免遭報復才蒙臉直播。他指出，被騙往東南亞的受害者中，「夜場」女性比例最高，因為膽量比一般人更大，也因此常遭最殘酷的對待，不論被送往柬埔寨或妙瓦底皆是如此。

廣告 廣告





至於 40 歲以上的女性，他透露通常會被安排「敲鍵盤」從事電詐，但在詐騙工作之外，另一個更殘忍的用途，就是被要求代孕。他說，園區會以試管方式「把胚胎種進肚子」，而非自然受孕，因為自然懷孕大多只能懷一胎，而試管能同時移植兩到三胎，「只要不斷水、不斷電，就能一直生」。園區最缺的是嬰兒，因此大量收購，「年紀大的女人照樣有用」。





他指出，外界以為是器官移植，但實際上園區需要的是「骨髓液」，裡面含有生長因子，可製成注射型的幹細胞產品。他強調，一個人突然變年輕，不靠移植，只靠「打針」，而針劑正是「從孩子身上提取出的生長因子幹細胞」。





博主透露，年紀較大的受害女性若不能陪侍，就會在做電詐的同時，被迫懷上兩到三胎。他形容，這是一條「小豬仔產業鏈」，專門生孩子，再把嬰兒賣給所謂「生命科學園」或生物科技園，每名嬰兒約 300 萬；若一次懷三胎，一名女性一年就能被逼「生出 900 萬」。





這些孩子被送進生命科學園後，會被集中養在玻璃箱裡，如同小白鼠。孩子六個月左右，其脊柱會被用細小鑽頭鑽孔，再以針頭抽取骨髓。骨髓中的生長因子會被培育成「再生幹細胞」，據稱能讓人返老還童。他展示「柬埔寨生命科學院」的宣傳廣告表示，內容聲稱可「一夜回春」、甚至「活到 120 歲」，並自稱是「幹細胞抗衰引領者」。博主批評，這正是因為「只有他們在做這種事」，才敢如此宣傳。





他表示，抽出的骨髓足以製成三管純度最高的再生幹細胞，每管要價約 500 萬，主要買家是明星與富豪；三管合計 1500 萬，而且每半年抽取一次。他並稱，柬埔寨當地正大力發展此行業，甚至設立「柬埔寨生命大學」培養專業技術人員。





影片最後，博主強調，他講出的內容只是園區真實狀況的「九牛一毛」，並呼籲觀眾自行判斷其中真偽。

