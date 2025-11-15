李連杰遭傳移植心臟續命！最新影片揭現況：別執著

李連杰遭傳換心臟續命，最新影片揭現況。（圖／陳君瑋攝）

「功夫皇帝」李連杰今年8月突然曬出躺病床的照片，引起外界熱議，事後證實只是去做小手術，現在身體並無異狀。然而，近日傳出他接受換心手術，使健康狀態再度受到討論，日前更曬出最新影片，坦言：「當下是存在的，所以別執著。」

李連杰日前分享影片談及「當下」的概念，透露「當下」這個狀態是不存在的，許多人將其理解為停頓，但時間不可能停滯不前，「停頓在你想停頓的美好的那個狀態，或者你最不想做當下那麼痛苦，你把當下已經做了一個標籤符號—它是一個固定的、不變的、永恆的東西」。

李連杰進一步解釋，因為所有事情都在變化，所以回到當下只是回到自己所知道的時刻，更強調：「因為做不到當下 所以才會強調當下。」不過，李連杰的解說太過深奧，引來不少網友困惑留言，「杰哥這是講物理學、哲學，還是佛學」、「每個字都聽懂，但又沒聽懂」。

同時有網友發現，李連杰在影片中精神抖擻，氣色非常好，身體看起來健壯，似乎有越來越健康的感覺，讓網友不禁驚嘆，「我看狀態不錯，能不能再出一部武打大片」、「感覺真的年輕了好多呀」、「看上去沒什麼異狀，挺正常的」，但也有人指出這支影片的拍攝時間已是半年前，真實現況可能看不太出來。

現年62歲的李連杰8月因憔悴開刀模樣掀起關注，時隔3個月後，卻迅速恢復無病前的狀態，因此出現接受換心手術的傳聞，然而，他日前親自拍影片澄清，「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩，雖然不認識這位朋友，也不希望用人家不幸的事情去炒作，有自己獨立的思考最重要」，還曬出半裸的好身材，證明身上沒有任何動刀痕跡。

