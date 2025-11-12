李連杰遭傳「移植最帥武僧心臟」回春 向太點出2關鍵闢謠

李連杰恢復過往氣色，卻捲入「換器官」陰謀論。（圖／微博）

「功夫皇帝」李連杰近日現身，不僅氣色紅潤，還手腳俐落大跳功夫舞，與8月住院接受手術時的憔悴模樣，根本是判若兩人，一度傳出是接受換心手術，才恢復過往氣色，捐贈者疑是已故少林武僧「秋風」，卻也因此捲入「換器官」的陰謀論，雖然事後在泳池邊脫衣拍影片闢謠，仍難以說服網友，他的好友「向太」陳嵐在直播提及此事，並道出背後原因。

向太昨（11日）在直播提到好友李連杰的近況，由於近來「回春」，被捲入「換器官」的陰謀論，忍不住幫忙發聲闢謠，她指出李連杰先前看起來相當憔悴，是因為不修邊幅、沒染頭髮，才會看起來相當蒼老，「現在修邊幅了，染頭髮了，看起來好多了」 ，接著還偷爆料：「李連杰每次打麻將時，一聽牌就緊張到手抖」，久了大家都知道他手一抖，就是聽牌了」。

向太開直播幫好友李連杰澄清。（圖／中時資料照）

李連杰得知陷入換器官疑雲後，親自拍影片為自己澄清，他面對鏡頭赤裸著上半身，似乎就是要證明身上沒有任何動刀痕跡，意謂著不可能接受換心手術，接著提醒所有人切勿以訛傳訛：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩，雖然不認識這位朋友，也不希望用人家不幸的事情去炒作，有自己的獨立思考最重要」。

如今傳出捐贈心臟的是被譽為「少林最帥武僧」的秋風，當年演出《赴山海》爆紅，卻在去年車禍逝世，得年21歲，由於遺體被家屬發現有縫合痕跡，遭疑器官被摘除，加上傳聞指出心臟捐給有名的功夫影星，才讓整起事件曝光，掀起網友討論。

