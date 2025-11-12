李連杰遭爆「換武僧心臟」！密友曝他回春「1關鍵」

娛樂中心／于士宸報導

62歲中國武打巨星李連杰有著「功夫皇帝」之稱，近年來雖然已淡出螢幕，日前卻因捲入「換器官風波」，再度引起網路話題。不少社群平台瘋傳驚悚傳聞，稱李連杰疑似接受少林武僧「秋風」的心臟移植，甚至全身貼有人造皮膚，看起來像「回春」一樣。對此，李連杰好友向華強太太陳嵐，昨日（11）開直播時也鬆口李連杰狀態提升的「1關鍵」。





網路上爆出「少林最帥武僧」（左）死因不單純，質疑也遭虐殺、活摘器官，外界盛傳他的心臟疑被移植給李連杰（右）。（圖／翻攝自微博）

向太在直播中鬆口，之所以李連杰先前看起來憔悴，是因為「不修邊幅」。（圖／翻攝自向太抖音）





向太昨日在直播中大談與李連杰之間「共患難」的經歷，提到2004年印尼大海嘯時，兩人恰巧身處災區，親身經歷那場驚心動魄的天災。她回憶，當時情況極為危急，兩人幸運死裡逃生，也因此讓她深刻體悟到生命的脆弱與珍貴。向太感嘆表示，那次之後她終於明白「生命該如何活」。另外，向太也加碼爆料李連杰打麻將的小習慣，表示他每次打麻將，只要一聽牌就會「緊張到手抖」，久而久之牌友都知道他手一抖就是聽牌了。至於網上瘋傳李連杰接受少林武僧「秋風」的心臟移植而回春一事，向太鬆口之所以李連杰先前看起來憔悴，是因為「不修邊幅」，如今李連杰染了頭髮，外貌狀態自然提升，因此才會看起來有回春跡象。





李連杰赤裸上身拍片，證明自己胸口沒有手術痕跡，卻遭質疑手臂疑似有「穿假皮痕跡」。（圖／翻攝自微博）





實際上，李連杰今年8月確實因頸部腫塊入院開刀，也有網友認為，他在切除腫瘤並休養一段時間後，氣色與狀態變好，並非不合常理。針對外界盛傳他「換器官」的謠言，李連杰日前更親自拍片、上半身赤裸入鏡澄清，強調自己身體健康無恙，同時呼籲外界應具備獨立思考能力，不要以他人不幸事件作為炒作題材。

