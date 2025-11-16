李連杰遭疑「螢幕前是複製人」 62歲回春樣貌掀全網找破綻
62歲「功夫皇帝」李連杰近年雖淡出螢光幕，但偶爾在社群分享生活近況，不過，今年8月才憔悴住院動刀的他，時隔3個月卻變得生龍活虎、樣貌回春，因此引起移植心臟、貼人工皮的猜疑。對此，網友紛紛比對李連杰的變化，瘋狂尋找李連杰的破綻。
李連杰日前裸半身拍影片，不只展現寶刀未老的好體格，還駁斥關於自己的不實傳聞，「不希望用人家不幸的事情去炒作，有自己獨立的思考最重要」。然而，有網友發現他脫衣時未見過去動刀的痕跡，也沒有拍武打戲所留下的傷痕，隨即遭大陸娛樂評論家宋祖德質疑穿人工皮膚，還直言：「在現實生活中穿皮膚衣不厚道，做人要誠實。」
不僅如此，宋祖德也提到李連杰的神態、聲音都不一樣，懷疑現在鏡頭前的李連杰是「克隆人」，是出來假冒身分的替身。還有網友認為，隨著近年AI盛行，螢幕中也可能是透過AI生成的分身，紛紛表示，「這個是李連杰嗎」、「越看越年輕了，科學都難以解釋」、「美顏濾鏡的效果有這麼強嗎」。
不過，也有網友提出反面論點，「醫美+幹細胞等醫療科技+鏡頭前的美顏。曾經去探望一位免疫疾病在ICU住了一個多月的朋友，當時感覺他老了十歲，當他出院痊癒後，不到半年，又年輕了十歲」、「他本來就有運動、養生飲食，狀態變好應該是當然的」、「太久沒出來變美了也會被討論，李老師可以教教我們怎麼回春嗎」。
