李連杰遭質疑「替器官移植廣告」！小粉紅抓包1點掀陰謀論

娛樂中心／張予柔報導



「功夫皇帝」李連杰近期再次成為網路熱議焦點，不少社群平台瘋傳驚悚傳聞，聲稱李連杰疑似接受少林武僧「秋風」心臟移植，甚至全身貼有人造皮膚，看起來像重生一樣。消息一出，不僅引起網友討論，也與近期「于朦朧案」一同在社群上掀起熱議。李連杰近日特地拍片澄清，卻意外引發爭議，被網友放大畫面「抓包疑點」。









網路上爆出「少林最帥武僧」（左）死因不單純，質疑也遭虐殺、活摘器官，外界盛傳他的心臟疑被移植給李連杰（右）。（圖／翻攝自微博）

一名遭車禍身亡的少林武僧秋風，外界盛傳他的心臟疑被移植給「功夫皇帝」李連杰。更誇張的是，部分謠言稱李連杰「全身覆蓋人造皮」，能在螢幕前保持完美外觀。對此，李連杰先前特地拍攝影片澄清，否認所有移植謠言。影片中，他身穿休閒服，神情輕鬆，隨音樂節奏起舞，直言「外界說我病重，其實我很健康」，以實際狀態打消外界疑慮。

李連杰赤裸上身拍片，來證明自己胸口沒有手術痕跡，卻遭質疑手臂疑似有「穿假皮痕跡」。（圖／翻攝自微博）

陸續有網友對李連杰的影片細節展開討論，更有人直指他在替權貴們「當器官移植的活體廣告」。（圖／翻攝自TikTok）

網友甚至暗指活摘器官在中國似乎成為公開的秘密，名人的出現可為此提供背書。（圖／翻攝自TikTok）

然而，部分網友仍對影片細節展開討論，聲稱李連杰腋下沒有毛髮、脖子皺紋明顯卻肌膚光滑，手臂疑似有「穿假皮痕跡」，甚至有人質疑，長期拍攝動作戲的李連杰身上不可能完全無傷痕。此外，也有極端說法指出，李連杰頻繁在螢幕與短影片亮相，不是單純展示健康，而是替權貴們「當器官移植的活體廣告」，甚至暗指活摘器官在中國似乎成為公開的秘密，名人的出現可為此提供背書。

李連杰過去曾一度行動不便須依賴輪椅，和如今活蹦亂跳的畫面成反差。（圖／翻攝自TikTok）

網友對李連杰的狀態紛紛提出質疑，意外掀起熱烈討論。（圖／翻攝自 Threads）事實上，李連杰今年八月曾爆出健康危機，後來證實因腫瘤開刀住院。他過去多次對外坦言罹患甲亢多年，病況起伏，一度行動不便必須依賴輪椅，因此網路上關於他「返廠維修」的玩笑話屢見不鮮。巧合的是，秋風的車禍死亡也發生在同月，兩者時間點重疊，加深網友聯想空間。如今李連杰出面駁斥，卻引爆更多陰謀論，整起風波愈演愈烈，真假難辨，讓輿論持續喧騰。





