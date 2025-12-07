李連杰關美顏濾鏡親上火線！再駁「換心」謠言 公開「變年輕」3招：太容易了
62歲「功夫皇帝」李連杰日前因頭髮烏黑、精神飽滿，被部分網路輿論質疑是透過「換心臟」或「換血」等手術來維持年輕。他日前曾拍影片，露出無疤痕上身想破除謠言，不料還是被扯穿上人工皮上衣，謠言不休。李連杰昨（6日）再度透過微博發布影片，關掉美顏功能親上火線回應，呼籲大家要有獨立思考能力。
李連杰在影片中表示：「汽車有個發動機不好了，在那換發動機。如果心臟沒事兒，沒事兒的情況下去換個心臟，這個風險值不值得？只為了什麼呢？只為年輕。誰會冒這麼大風險，也有排斥風險，沒事兒還要換一個，這個基本上可以被排除。」
他續稱，為了年輕而「換血」或「打幹細胞」是否合法、是否有效都值得討論。如果只是為了年輕，「那拉皮更容易？做微調不是更好？這個是不是更有效或者更普及？」他質疑，為了年輕花這麼大的力氣，目的是什麼，這牽扯到一個根本問題。
34歲已在思考長壽議題 李連杰：超越生死的是「精神世界」
李連杰提到自己34歲時就開始在思考長壽與永遠年輕的議題，他寫了一本書《超越生死》，當時就開始研究「我從哪裡來？我最後死了去哪裡？」這個哲學探論不休的話題。
他指出，肉身是父母兩個細胞結合產生，從古至今沒有人能做到長生不老，「所以硬件是幾乎不可能。」他強調，即使未來科技可以讓人活到150歲甚至300歲，最終的結局仍是硬件會解體，因此「超越生死的是什麼？你可以叫不同的單詞，spiritual（精神）、意識、細微身、靈魂，超越的是精神世界的東西、軟件的東西，不是硬件。」
公開「變年輕秘訣」：染頭髮、化妝加美顏
李連杰認為，長壽的關鍵在於快樂與否，如果心理不快樂、不自在，長壽將是「活受罪」。他認為多數人追求財富自由才會快樂幸福，但精神世界若不自由，快樂仍是有限的。
李連杰在影片最後也公開「變年輕秘訣」，他笑說，想年輕其實很簡單：「你仔細想一想、觀察、獨立思考，染個頭髮、化化妝、加一點點美顏，那就年輕了。真的，太容易的事了。」他再次呼籲大眾，應擁有獨立思考能力，不要被不實謠言誤導。
