李連杰關美顏濾鏡「滿臉皺紋」 再駁「換心換血」

李連杰為澄清「換心換血」謠言，用真實面貌示人。（視頻截圖）

62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十多年前被診斷患有甲狀疾病，一直深受健康問題困擾，近年更屢次傳出病危甚至離世消息。今年8月，李連杰曾入院切除腫瘤，情況一度令影迷擔心。經過休養後，李連杰恢復元氣，回春模樣更引發「換心換血」網路謠言，令他不得不親上火線澄清。據悉，這也是他繼上回「脫衣自清換心」後，再度回應傳聞。

香港01報導，李連杰近日在社交平台上傳影片，刻意不加任何美顏濾鏡，以最真實狀態樣貌似人。他分享自己對生命與生死的看法，談到網傳自己「換心」，李連杰啼笑皆非地表示，「如果車子的發動機或電池壞掉就去更換，但如果心臟沒事的情況下去換個心臟？這個風險值不值得？只為了年輕？」

他表示，換心有可能遇到排斥風險，可行性理應被排除，至於「換血」、「打幹細胞」等傳聞，李連杰則質疑合法性，還說若只是為了年輕的話，「拉皮或做微調不是更好、更有效」？

李連杰並就「年輕的目的是什麼」發表自己的觀點，他從個人著作「超越生死」為出發點表示，相比肉身的「硬體」，精神、靈魂與意識的「軟體」更需要超越。

李連杰強調，快樂與自在的人生才是重要關鍵，「如果我活到300歲，如果心態不好的話，簡直活受罪」。

從影片中可見，李連杰全程盤膝坐於花園之中，在陽光下，額頭、眼尾上的皺紋清晰可見，魚尾紋與法令紋更是藏不住，但雙眼炯炯有神、聲線中氣十足。

最後，李連杰亦分享自己保持年輕的秘訣，他笑言非常容易，「透過觀察、獨立思考、染個頭髮化化妝加點美顏，那就年輕了」。呼籲外界要對理性判斷消息，果斷駁斥網路謠言。

