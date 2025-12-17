李連杰驚傳婚姻亮紅燈？利智遭爆探病「只花15分鐘」走人

李連杰繼換心回春的傳聞後，網上再度對他與太太利智的感情抱持懷疑。（圖／中時資料照）

62歲功夫皇帝李連杰，前陣子才因頸部良性腫瘤開刀住院，所幸術後恢復良好，狀態極佳，還一度被人誤會是「換心回春」引發話題。怎料，近期又傳聞他和太太利智恩愛26年的婚姻亮紅燈，再度衝上熱搜。

綜合陸媒報導，向太近期在直播中意外爆料，李連杰從追求利智那一刻起，就承諾把所有收入通通交給利智的故事，「寵妻模式」持續至今超過30年，就連平常開銷、財務安排也都由利智管理，而李連杰本身不帶錢包、不帶信用卡。

向太更指出，1992年利智投資房地產失敗，慘賠大約1000萬美金時，是由李連杰主動和向華強公司簽約，在2年內拍出6部電影，並預支7200萬港幣協助太太還債。向太感動說到，這段經歷也成為夫妻倆建立信任的重要關鍵。

李連杰不僅寵愛利智，也相當疼愛2位女兒。（圖／翻攝自jetli、_jadali_ IG）

消息曝光後，立刻衝上微博熱搜並蟬聯好幾天的排名，紛紛大讚李連杰的純情與專一。不過也有人質疑向太是在消費人家的家務事。怎料，卻有網友爆料，李連杰2013年接受甲狀腺亢進手術，多次住院時，利智每天只有探視15分鐘而已，主要由護理人員照顧。

也有人解釋，若是特護病房，本來就有限制家屬探病時間；另有知情人士強調，李連杰當時住的是普通病房，家屬隨時都可以探視。雖然種種說法，並未獲得證實，但早已掀起外界對兩人的婚姻揣測。

