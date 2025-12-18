李連杰「女兒生來就該享福」掀戰！4個孩子同父不同命 他認：在女兒生命中遲到

李連杰近日出席小女兒Jada的22歲生日宴時，提到「女兒生下來就是享福的」，相關發言曝光後，引發外界對他對不同女兒之間關懷差異的討論。

Jada今年22歲，剛從哥倫比亞大學心理學系畢業。李連杰曾為她與姊姊Jane設立信託基金，也在海外購置房產。過去Jada曾罹患憂鬱症，李連杰為此暫停工作，親自陪伴照顧，還刻意學習年輕人的用語，只為能和她順利聊天。近期，他也陪同Jada前往九華山祈福，並公開呼籲外界正視心理疾病議題。姊姊Jane平時也常被李連杰帶著出席巴黎名媛舞會等公開場合。

相較之下，李連杰與前妻黃秋燕所生的兩名女兒，成長背景則截然不同。37歲的大女兒李思童年多由祖母照顧，與父親相處時間有限；36歲的二女兒李苔蜜則靠自身努力，成為北京三甲醫院的眼科醫師。李連杰雖有負擔學費，但父女之間的公開互動並不多。相關差異也讓不少網友感嘆「同父不同命」，質疑「享福」是否只落在部分女兒身上。

面對外界討論，李連杰曾坦言，自己在早年未能好好參與女兒成長，「我是女兒生命中遲到的學生」。近年他減少拍戲工作，學習溝通方式，希望修補親子關係，也調整對女兒的期待，將重心放在「健康與快樂」，尊重她們各自的選擇。

目前四名女兒皆已完成大學學業，李連杰也曾分享合照，記錄這個階段的家庭時刻。外界對他的做法看法不一，有人認為他努力為女兒打造安全感，也有人認為，真正的關心應該建立在長期且一致的陪伴之上。無論評價如何，四名女兒在不同環境中走出各自的人生路徑，也呈現出截然不同的成長樣貌。

