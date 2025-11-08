李連杰「換心」疑雲延燒！曬新片「小粉紅揪疑點」
中國器官移植爭議連環爆，62歲武打巨星、有「功夫皇帝」之稱的李連杰，近來也捲入「換器官風波」。李連杰日前上傳裸身片，疑似想藉展示自己胸口無疤痕，讓「換心」傳聞不攻自破，豈料皮膚三部位的不明褶皺竟讓傳聞愈演愈烈。李連杰今（8日）上傳最新近況影片，中國小粉紅們又找出不少他整個人「判若兩人」的疑點，再度引發網友熱議。
李連杰日前上傳裸身影片自清，肉身「3部位超詭褶皺」再掀議。（圖／翻攝自微博）
由中國男星吳京和李連杰等人主演的武俠巨片《鏢人：風起大漠》近來進入宣傳期，李連杰今（8日）上傳最新影片，記錄自己跟隨劇組一行人拿著餐盤、到食堂打飯的畫面。不少網友的目光全鎖定在李連杰身上，日前貼在手腕上的人工皮貼布疑似消失不見。其中就有人留言質疑：「為什麼畫面每次都這麼模糊」、「好有活力，像吃了仙丹，一下變精神變好看了」、「李連杰的精神狀態跟身體動作，不是這個年紀的人能出現的」、「沒人發現聲線全變了嗎」。
李連杰8日上傳最新影片，中國小粉紅狂找「超反差鐵證」。（圖／翻攝自微博）
實際上，李連杰今年8月確實因頸部腫塊入院動刀，他當時還透過微博曬出一張自己躺在病床上，被推進手術室的畫面。他還在貼文中坦承自己「硬體出了點問題，返廠維修一下」，同時也感謝大家的關心，也請大家不用太擔心他。
李連杰今年8月入院動刀畫面曝光，認了「硬件維修」。（圖／翻攝自微博）
李連杰今年8月入院動刀畫面曝光。（圖／翻攝自微博）
經過休養後，李連杰快速恢復元氣，他近期也經常以紅潤氣色與俐落身手的狀態現身，不少人都認為他「回春有感」，網上更盛傳他是做了心臟移植手術，才能有如此驚人的效果。他甚至被指是少林最帥武僧「秋風」的心臟受贈者。根據了解，「秋風」2024年遇高速公路車禍意外身亡，但網傳消息卻稱遺體返鄉時，竟發現後背有超長的縫合刀口，因此被質疑生前可能遭強摘器官。不過，對照秋風身亡與李連杰做手術的時間線，就能發現完全不吻合。雖兩件事同樣發生在8月，但卻整整隔了一年時間。
原文出處：爆「換走僧人心臟」李連杰曬新片了！小粉紅狂找「超反差鐵證」驚：全變了
李連杰爆換走僧人心臟！裸身3褶皺超詭嚇瘋網
王家衛談武漢疫情全錄了！疑批「中共」微博急下架
中國「強摘器官黑手」伸向孩童？2寶媽PO片：超怪
