李進勇卸任中選委主委「火速恢復民進黨籍」 綠黨團：落實「獨立超然」

中選會前主委李進勇於3日任期屆滿後，4日火速申請恢復民進黨籍。（中時資料照，劉宗龍攝）

中選會前主委李進勇任期於3日屆滿，4日火速申請恢復民進黨黨籍，引發藍委許宇甄批評，坐實李進勇根本就是民進黨安插在中選會的看門犬。民進黨團幹事長鍾佳濱認為，這證明民進黨從政人員落實體制要求，反觀國民黨籍的立法院長韓國瑜，應超然於黨派之上、避免涉入個別政黨內部事務跟運作，「國民黨需要加油」。

民進黨團5日上午召開「民意挺年改，不走回頭路」記者會。被問到李進勇4日申請恢復民進黨籍，使許宇甄批評做實李為綠安插在中選會的看門犬？鍾佳濱回應，這是再度證明民進黨所有從政人員，都尊重也落實貫徹體制要求，因此對於必須超然於黨派的獨立機關，依法規定在職期間不參與政黨事務，民進黨甚至做出暫停黨籍，確保獨立機關運作不受政黨影響。

鍾佳濱提及，反觀其他政黨如國民黨，任何國家的國會議長應超然於黨派之上，儘管《憲法》未明文規定，不像司法院大法官、考試委員被規定於《憲法》或增修條文，但外界仍期待國會議長能避免涉入個別政黨內部事務跟運作。

鍾佳濱指出，相較於李進勇表現出的磊落、確實遵守法律依據，也非常堅持道德原則，遺憾在國會的部分實在需要加強，國民黨需要加油。

