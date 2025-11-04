李進勇卸任後中選會僅剩4人 卓榮泰：月底會提交名單

原中選會主委李進勇在11月3日卸任，代理主委由吳容輝擔任，導致目前僅剩4名委員，無法達到開會所需的5人門檻。對此，行政院長卓榮泰今（4）日在立法院表示歉意，並承諾將於本月底前提交新委員名單至立法院，以確保中選會的正常運作。

卓榮泰位中選會人事道歉。（圖／中天新聞）

國民黨立委張智倫在今日的總質詢中芸問，中選會原有11名委員，預計今日應有6名新任委員就任，但卻只有代理主委吳容輝出席，造成中選會運作困難。張智倫強調，若中選會業務中斷，將會構成「國家危機」，因此必須立即處理。

國民黨立委張智倫。（圖／國會頻道）

卓榮泰回應，目前中選會的委員確實不足，行政院正積極徵詢各界專業人才，以儘快填補空缺。他表示，已考量多方意見，並已規劃明年地方選舉的日期，強調將在本月內補齊人選，並送交立法院審查。

