李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門犬。對此，民進黨團今（5）日表示，李進勇卸任才恢復黨籍，證明民進黨從政人員都尊重體制要求，反觀國民黨籍立法院長韓國瑜還需加強。

李進勇2019年出任中選會主委時，因職務需「保持中立」註銷民進黨籍。然而，其任期只到11月3日，據《ETtoday》報導，李進勇4日就向黨中央申請恢復黨籍，民進黨也證實此事。

鍾佳濱說，中選會前主委李進勇卸任後申請恢復黨籍，再度證明民進黨所有從政人員都尊重、貫徹體制要求，對於必須獨立超然於黨派外的獨立機關，如：中選會，依法規定在職期間不能參與政黨事務，民進黨也做出了暫停黨籍，確保獨立機關的運作不會受政黨影響。

鍾佳濱指出，李進勇主委確實遵守法令依據，也非常堅持道德原則，反觀國民黨，大家都期待國會議長能避免涉入政黨內部的運作，但很遺憾地，國會部分實在要再加強，國民黨也需要加油。

